I leader della Commissione Giustizia del Senato USA stanno cercando di rimuovere le tutele per gli sviluppatori crypto dal disegno di legge del Senato sulla struttura del mercato delle criptovalute, sostenendo che tali disposizioni indebolirebbero le leggi contro il trasferimento di denaro senza licenza.

Mercoledì, il presidente della Commissione Giustizia del Senato Charles Grassley e il principale esponente democratico della commissione, Richard Durbin, hanno dichiarato al presidente della Commissione Bancaria del Senato, Tim Scott, e alla principale democratica Elizabeth Warren, che il disegno di legge crypto, così come redatto, “creerebbe un significativo vuoto nell’applicazione delle norme per le piattaforme decentralizzate di asset digitali”.

“Un simile vuoto rischia di attirare attori illeciti — come cartelli e altre organizzazioni criminali sofisticate — verso piattaforme decentralizzate”, hanno scritto Grassley e Durbin in una lettera riportata per la prima volta da Politico venerdì.

“I criminali utilizzano già tattiche per offuscare le transazioni illegali. Questo disegno di legge renderebbe ancora più difficile perseguire tali condotte”, hanno aggiunto.

Le Commissioni Bancaria e Agricola del Senato stanno lavorando per portare avanti una legislazione che definisca in che modo i regolatori dovranno vigilare sul settore crypto.

Una bozza del disegno di legge, pubblicata il 12 gennaio, includeva parti del Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), che mira a chiarire che lo sviluppo di software crypto o la manutenzione di reti siano esentati dalle leggi federali o statali sul trasferimento di denaro.

La Commissione Giustizia del Senato afferma di non essere stata consultata

La Commissione Giustizia del Senato ha giurisdizione sulle principali leggi penali del Paese e sul Dipartimento di Giustizia, e Grassley e Durbin hanno affermato che “non è stata consultata né le è stata data la possibilità di esaminare in modo significativo le modifiche proposte in anticipo”.

Charles “Chuck” Grassley (middle), pictured at a nomination hearing in January 2025, is pushing the Senate Banking Committee to change its crypto bill. Source: USDA

I due hanno chiesto alla Commissione Bancaria di “respingere qualsiasi proposta di modifica” che, a loro avviso, “indebolirebbe la capacità del governo di ritenere responsabili gli attori colpevoli di gestire attività di trasferimento di denaro senza licenza”.

La lettera di Grassley e Durbin rappresenta l’ultimo ostacolo per il disegno di legge del Senato, dopo che sia la Commissione Bancaria sia la Commissione Agricola hanno rinviato le votazioni previste sul testo nel tentativo di costruire un sostegno bipartisan.

Se il disegno di legge dovesse superare le due commissioni e approdare al Senato, potrebbe comunque aver bisogno di sostegno bipartisan, poiché per l’approvazione sarebbero necessari 60 voti. Ciò potrebbe richiedere l’appoggio di tutti i 53 senatori repubblicani, oltre a quello di alcuni democratici.

Uno dei principali lobbisti del settore crypto, Coinbase, ha ritirato il proprio sostegno al disegno di legge mercoledì, contestando diverse disposizioni, ma venerdì ha dichiarato che le trattative con i legislatori sono ancora in corso.