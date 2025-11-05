Le azioni di Sequans sono scese di oltre il 16% dopo aver venduto il 30% dei propri Bitcoin (BTC) per riscattare metà del proprio debito convertibile, una mossa che l'azienda produttrice di semiconduttori ha descritto come una “riallocazione strategica degli asset”.

“La nostra strategia di tesoreria Bitcoin e la nostra profonda convinzione nel Bitcoin rimangono invariate”, ha dichiarato martedì Georges Karam, CEO di Sequans. “Questa transazione è stata una decisione tattica volta a sbloccare il valore per gli azionisti date le attuali condizioni di mercato”.

La vendita ha ridotto la riserva Bitcoin del produttore di chip da 3.234 BTC a 2.264 BTC, allontanandolo dal suo obiettivo di accumulare 100.000 BTC nei prossimi cinque anni. I proventi della vendita sono stati utilizzati per ridurre il debito in essere da 189 milioni di dollari a 94,5 milioni di dollari.

“Questo rafforza la nostra base finanziaria ed elimina alcuni vincoli relativi ai debiti, consentendoci di perseguire una serie più ampia di iniziative strategiche per sviluppare e far crescere con prudenza la nostra tesoreria, con Bitcoin come riserva strategica a lungo termine”, ha aggiunto Karam.

La mossa non è stata ben accolta dagli investitori, con le azioni di Sequans (SQNS) che martedì sono scese del 16,6% a 5,92 $. Ora sono in calo dell'89% rispetto al massimo del 2025 di 53,90 $, raggiunto circa una settimana dopo la presentazione dei piani di Sequans su Bitcoin alla fine di giugno.

Attualmente, oltre 200 società quotate in borsa detengono Bitcoin nei propri bilanci, continuando la tendenza all'adozione istituzionale di BTC dopo il lancio, lo scorso anno negli Stati Uniti, degli exchange-traded fund Bitcoin spot.

Numerose società di tesoreria crypto hanno visto le loro azioni salire dopo aver annunciato la nuova strategia, ma molte sono poi crollate dopo il calo di entusiasmo iniziale.

Il declino di molte aziende ha portato gli analisti a mettere in dubbio la sostenibilità delle strategie di tesoreria Bitcoin, in particolare quelle delle aziende che non godono già di una solida posizione finanziaria.

Gli analisti hanno individuato il trasferimento di Sequans la scorsa settimana

La vendita di Sequans avviene una settimana dopo che gli analisti crypto hanno segnalato un trasferimento di 2.264 BTC il 29 ottobre, rendendola una delle operazioni in Bitcoin più significative tra le società quotate.

Sequans è ora il 33° maggiore holder aziendale di Bitcoin, in calo di quattro posizioni dopo aver effettuato il suo acquisto a metà luglio.