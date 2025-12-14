Gli exchange-traded fund (ETF) su Solana (SOL) hanno registrato un afflusso ininterrotto per sette giorni, nonostante il calo del prezzo di SOL e una più ampia flessione del mercato crypto.

Martedì ha segnato il giorno con il più alto afflusso durante la serie di sette giorni, con circa 16,6 milioni di dollari di capitale confluiti negli ETF su SOL, stando ai dati forniti dalla società di gestione degli investimenti Farside Investors.

Ciò porta il flusso netto totale verso gli ETF SOL a 674 milioni di dollari al momento della stesura, sempre in base ai dati di Farside.

Afflussi SOL ETF. Fonte: Farside Investors

Gli ETF SOL hanno debutto negli Stati Uniti a luglio, con il lancio dell'ETF SOL di REX-Osprey, seguito dall'ETF BSOL Solana della società di investimento Bitwise a ottobre, che è stato uno dei lanci di ETF più interessanti del 2025, come riportato dall'analista ETF di Bloomberg James Seyffart.

I flussi degli ETF segnalano l'interesse per SOL da parte degli investitori istituzionali e della finanza tradizionale, nonostante il prezzo e i parametri on-chain come il valore totale bloccato, ovvero l'ammontare di capitale detenuto negli smart contract per un protocollo, siano in calo durante l'attuale fase di contrazione del mercato.

SOL continua a faticare, registrando forte sconto rispetto a massimo storico

Secondo la piattaforma di analisi di mercato Nansen, la capitalizzazione di Solana è calata di oltre il 2% negli ultimi sette giorni.

L'open interest per i futures perpetual SOL, ovvero contratti futures senza data di scadenza, supera i 447 milioni di dollari al momento della stesura, come emerge dai dati Nansen.

Il prezzo di SOL è sceso di quasi il 55% dal massimo storico di circa 295 dollari raggiunto a gennaio, trainato dal lancio della memecoin Trump sul network Solana.

Da novembre il token viene scambiato ben al di sotto della sua media mobile a 365 giorni, un livello di supporto critico, con un ribasso di circa il 47% dal massimo locale di circa 253 dollari registrato a settembre.

Andamento del prezzo di SOL da novembre 2024 a dicembre 2025. Fonte:TradingView

SOL sta inoltre incontrando resistenza tra i 140 e i 145 dollari e non è riuscito a superare tali livelli a dicembre, nonostante il lancio degli ETF SOL negli Stati Uniti e il crescente interesse per i mercati dei capitali su Internet da parte dei dirigenti del settore crypto e delle autorità di regolamentazione statunitensi.

“I mercati finanziari statunitensi sono pronti a passare alla blockchain”, ha riportato giovedì il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) Paul Atkins.