Mercoledì gli exchange-traded fund (ETF) spot Solana statunitensi hanno interrotto la loro serie ininterrotta di afflussi, registrando 8,1 milioni di dollari di deflussi netti, il loro primo giorno in rosso dal lancio, secondo quanto riporta il fornitore di dati ETF SoSoValue.

A guidare il ripiegamento è stato in gran parte un singolo prodotto ETF, il 21Shares Solana ETF (TSOL), che ha registrato oltre 34 milioni di dollari di deflussi. L'ETF ha registrato deflussi netti cumulativi pari a 26 milioni di dollari dal suo lancio e dispone di un patrimonio netto di 86 milioni di dollari.

Gli altri ETF SOL hanno registrato buoni risultati, assorbendo gran parte dei deflussi di TSOL. Il Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) ha continuato a dominare con un afflusso giornaliero di 13,33 milioni di dollari, portando i suoi afflussi cumulativi a 527,79 milioni di dollari.

Anche il Grayscale Solana Trust (GSOL) si è aggiudicato una giornata positiva con 10,42 milioni di dollari in entrata, mentre il Fidelity Solana Fund (FSOL) ha registrato 2,51 milioni in afflussi. Il fornitore di dati Solana Strategic Reserve ha evidenziato come gli ETF SOL detengano circa 6,83 milioni di token Solana, per un valore di circa 964 milioni di dollari.

Dati relativi a rendimento di ETF Solana. Fonte SoSoValue

XRP ETF mantengono serie positiva mentre deludono ETF DOGE

Malgrado gli ETF Solana abbiano interrotto la loro serie positiva, i nuovi prodotti ETF XRP non hanno ancora registrato alcun deflusso giornaliero. I dati SoSoValue riportano la presenza di afflussi giornalieri per gli ETF XRP, con un totale cumulativo netto pari a 643 milioni di dollari.

Mercoledì, l'ETF Bitwise XRP (XRP) ha guidato il gruppo con un afflusso di 7,4 milioni di dollari, seguito dall'ETF XRPC di Canary con 5,2 milioni. L'XRPZ di Franklin Templeton e il GXRP di Grayscale hanno registrato afflussi di circa 4 milioni.

Afflussi di XRP e patrimonio netto cumulativo. Fonte: SoSoValue

Al contempo, i tanto attesi ETF Dogecoin (DOGE), che detengono la principale criptovaluta memecoin, hanno registrato performance inferiori alle aspettative dopo il loro lancio.

Lunedì, la Borsa di New York (NYSE) ha approvato la quotazione dell'ETF Grayscale Dogecoin Trust (GDOG). L'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas aveva previsto una performance iniziale di circa 11 milioni di dollari per GDOG. Tuttavia, l'asset non è riuscito a raggiungere tale obiettivo.

Nel suo primo giorno, l'ETF GDOG ha generato solo 1,4 milioni di dollari di volume, significativamente al di sotto delle aspettative dell'analista. L'analista ETF ha definito il risultato “solido” per un lancio medio, ma basso per un prodotto spot al suo esordio.

In base ai dati di SoSoValue, martedì l'ETF GDOG ha registrato un afflusso netto di 1,8 milioni di dollari. Sebbene l'afflusso fosse già basso, è sceso a soli 365.000 dollari nel suo secondo giorno di negoziazione, con una flessione dell'80%.