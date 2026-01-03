Solana approda al 2026 con slancio in extremis verso i RWA

Solana sembra pronta ad ampliare la propria rete, finora incentrata sulle memecoin e dominata dal commercio retail, dopo aver registrato a dicembre un'attività record nella tokenizzazione di asset reali.

I dati di RWA.xyz evidenziano un aumento del valore dei RWA tokenizzati su Solana di quasi il 10% nell'ultimo mese, raggiungendo il record di 873,3 milioni di dollari, mentre il numero di possessori di token RWA Solana è aumentato di oltre il 18,4% a 126.236 nello stesso periodo.

La maggior parte di questi RWA fornisce supporto ai titoli del Tesoro statunitense, come il BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund e Ondo US Dollar Yield, che vantano capitalizzazioni di mercato rispettivamente di 255,4 milioni di dollari e 175,8 milioni di dollari.

Aumentano anche i nuovi titoli tokenizzati come Tesla xStock e Nvidia xStock, rispettivamente a 48,3 milioni di dollari e 17,6 milioni di dollari, mentre anche i fondi istituzionali vengono tokenizzati su Solana.

Solana è in procinto di diventare la terza blockchain a superare il miliardo di dollari in RWA tokenizzati, dopo Ethereum con 12,3 miliardi di dollari e BNB Chain, che ha recentemente superato i 2 miliardi di dollari.

Bitwise: SOL raggiungerà nuovi massimi nel 2026 se si verificherà evento specifico

Il mese scorso, il gestore di crypto asset Bitwise ha previsto che Solana avrebbe raggiunto un nuovo massimo storico qualora gli Stati Uniti promulgassero il CLARITY Act, incentrato sulla struttura del mercato, nel 2026.

In tal caso, Bitwise prevede che la tokenizzazione delle criptovalute decollerà, con Solana tra i maggiori vincitori di tale trend al rialzo: “Siamo ottimisti su Ethereum e Solana. Davvero ottimisti. Principalmente perché riteniamo che le stablecoin e la tokenizzazione siano megatrend, e Ethereum e Solana saranno probabilmente i maggiori beneficiari di tale crescita”.

SOL dovrà recuperare terreno rispetto a BTC ed ETH

Solana (SOL) si affaccia al 2026 con un prezzo notevolmente inferiore rispetto all'inizio del 2025, scambiando a circa 125$ rispetto ai circa 190 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.

SOL è inoltre sceso di un 57% rispetto al massimo storico di 293,3$ raggiunto il 19 gennaio 2025, laddove Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) hanno raggiunto i loro massimi storici più recentemente, rispettivamente a ottobre e agosto, e attualmente vengono scambiati a prezzi molto più vicini a tali livelli.

ETF e pagamenti istituzionali stimolano ulteriormente slancio di SOL

La legittimità di Solana nel settore istituzionale si è rafforzata a fine ottobre, quando la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha approvato il primo lotto di sei fondi negoziati in borsa Solana spot.

Stando ai dati di Farside Investors, tali prodotti hanno registrato un afflusso complessivo pari a 765 milioni di dollari.

Sempre ad ottobre, il gigante internazionale delle rimesse Western Union ha scelto Solana per realizzare la propria piattaforma di settlement di stablecoin per i suoi oltre 150 milioni di clienti, distribuiti in oltre 200 paesi e territori. Il lancio è previsto per la prima metà del 2026.

Parametri on-chain di Solana piuttosto solidi

Solana è in testa a tutte le blockchain per quanto riguarda i ricavi delle app, dimostrando di poter generare entrate elevate anche quando l'attività delle memecoin rallenta.

Negli ultimi 30 giorni, ha incassato oltre 110 milioni di dollari, molto più del secondo classificato Hyperliquid con 61,1 milioni di dollari e quasi il doppio dei 47,2 milioni di dollari di Ethereum, secondo i dati di DeFiLlama.