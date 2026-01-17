Oltre 100.000 utenti Solana Mobile e sviluppatori di app mobili riceveranno una quota di quasi 2 miliardi di token Seeker nell'ambito del primo airdrop SKR della prossima settimana.

In un post pubblicato mercoledì su X, Solana Mobile ha rivelato che è ora disponibile un tracker di allocazione e che utenti e sviluppatori possono ora controllare i loro “portafogli seed vault” per vedere quanto riceveranno nell'airdrop del 21 gennaio.

“L'allocazione totale per questo airdrop include: - 1.819.755.000 SKR a 100.908 utenti - 141.030.000 SKR a 188 sviluppatori. Quasi 2 miliardi di SKR vanno alla community”, ha dichiarato Solana Mobile.

L'airdrop del token Seeker (SKR) è legato allo smartphone di seconda generazione di Solana Mobile, la cui commercializzazione è stata avviata ad agosto 2025, con un costo unitario di circa 500$.

SKR è il token nativo dell'ecosistema mobile Solana, con l'airdrop che rappresenta il 20% dell'offerta totale di token pari a 10 miliardi.

Esempio di allocazione dell'airdrop Seeker. Fonte: Seeker

In seguito all'airdrop, Solana Mobile ha dichiarato che gli utenti potranno iniziare immediatamente a mettere in staking SKR per guadagnare ricompense.

“Una volta effettuato il claim il 21 gennaio alle 2:00 UTC, potrai mettere in staking i tuoi SKR e guadagnare ricompense. I Seeker possono mettere in staking direttamente sui Guardians nel Seed Vault Wallet. Gli SKR possono anche essere messi in staking sul web tramite la web experience SKR Staking”, aggiunge Solana Mobile.

Le assegnazioni per gli utenti, che sono idonei in quanto possessori di uno smartphone Seeker, sono suddivise in diversi livelli, tra cui: Scout, Prospector, Vanguard, Luminary e Sovereign. Sovereign è il livello più alto, con ogni utente di tale livello ricompensato con 750.000 SKR.

L'ammontare dei premi distribuiti si basa sull'utilizzo dello smartphone Seeker, sull'app store decentralizzato di Solana e sull'attività on-chain durante la stagione 1 dell'airdrop.

Nel periodo precedente al lancio di Seeker, Solana Mobile ha pubblicizzato di aver ricevuto oltre 150.000 preordini. Tuttavia, gli ultimi dati mostrano che solo 109.000 utenti hanno diritto all'airdrop, un numero molto inferiore a quello iniziale dei preordini.

A differenza del dispositivo di prima generazione di Solana Mobile, il Saga, Seeker è stato progettato per essere più di un semplice “magnete di ricompense”, con l'azienda che ha posto grande attenzione alla creazione di una solida infrastruttura alla base dello smartphone e di un vivace dApp store.