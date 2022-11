Il cofondatore di Solana, Anatoly Yakovenko, ha dichiarato che l'ultimo anno è stato caratterizzato da problemi di affidabilità e interruzioni della rete, ma i recenti aggiornamenti aiuteranno la blockchain a risolvere tutti i problemi.

Durante la conferenza annuale Breakpoint 2022 tenutasi a Lisbona, in Portogallo, il 5 novembre, Yakovenko ha discusso il passato e il futuro della blockchain, riportando le difficoltà affrontate dalla rete durante l'ultimo anno:

"Abbiamo affrontato molte sfide nell'ultimo anno: direi che è stato all'insegna dell'affidabilità".

Solana ha subito dieci interruzioni parziali o complete, secondo i suoi stessi rapporti, la più importante delle quali si è verificata tra il 6 e il 12 gennaio 2022, con la rete afflitta da problemi che hanno causato interruzioni parziali e prestazioni degradate per un periodo compreso tra le 8 e le 18 ore. La più recente è stata quella definita una "grave interruzione", durata quasi sei ore e mezza l'1 ottobre.

Tra fine maggio e inizio giugno, Solana ha sofferto un clock drift, in cui il tempo della blockchain era diverso da quello del mondo reale a causa di tempi di slot più lunghi della media (chiamati anche tempi di blocco), l'intervallo di tempo durante il quale un validatore può inviare un blocco a Solana.

In genere, il tempo di slot ideale di Solana è di 400 millisecondi. Tuttavia, Yakovenko ha riferito che "le cose sono andate davvero male a giugno, i tempi di blocco sono aumentati a più di un secondo, il che è davvero grave per Solana", riportando in alcuni casi "tempi di conferma di 15-20 secondi".

"Non è questa l'esperienza che vogliamo offrire ed è una pessima esperienza Web2 quando si compete con Google, Facebook e tutte le altre applicazioni".

Yakovenko ha inoltre affermato che dopo un recente aggiornamento e il raddoppio del numero di validatori nell'ultimo anno, Solana sia sulla buona strada per risolvere i problemi di prestazioni della rete, aggiungendo:

"Siamo in una lotta costante tra prestazioni, sicurezza, throughput e decentralizzazione, tutti questi problemi [...] ogni volta che ne migliori uno puoi effettivamente danneggiare alcuni degli altri, ma credo che abbiamo fatto un lavoro straordinario per risolvere un po' di questi problemi".

"Ovviamente abbiamo ancora problemi di interruzioni e bug", ha riportato, ma la partnership di agosto con Jump Crypto, società di sviluppo Web3, finalizzata allo sviluppo della soluzione di scalabilità di Solana Firedancer – considerata come soluzione a lungo termine al problema delle interruzioni di rete – potrebbe rappresentare la soluzione.

"Avendo una seconda implementazione e un secondo client sviluppati da un team diverso con una base di codice completamente separata, la probabilità che lo stesso tipo di bug esista in entrambi è praticamente nulla".