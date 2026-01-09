Martedì, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin sulla blockchain layer-1 Solana è aumentata di 900 milioni di dollari in 24 ore.
Secondo DefiLlama, le stablecoin, ovvero token blockchain garantiti da valuta fiat o titoli di debito, hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di 15,3 miliardi di dollari sulla rete Solana.
Il drastico aumento è stato determinato dal lancio della stablecoin JupUSD da parte della piattaforma finanziaria decentralizzata Jupiter, sviluppata in collaborazione con l'emittente di stablecoin sintetiche Ethena.
L'ecosistema delle stablecoin di Solana è dominato da USDC (USDC) di Circle, token ancorato al dollaro, che rappresenta oltre il 67% della capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin della rete.
L'impennata delle stablecoin su Solana riflette l'aumento dell'attività di investimento e dell'interesse degli investitori, con l'ecosistema Solana sempre più orientato a divenire un hub dei mercati dei capitali su Internet, dove valore e rischio vengono trasferiti interamente attraverso binari on-chain.
Stablecoin diventano fondamentali man mano che gli asset si spostano su blockchain
Secondo l'agenzia di rating finanziario Moody's Investors Service, il volume dei pagamenti in stablecoin è aumentato dell'87% nel 2025.
Le stablecoin costituiscono un'infrastruttura fondamentale per gli asset reali tokenizzati (RWA), ovvero asset fisici o tradizionali rappresentati su blockchain, spiega Moody's. Gli RWA tokenizzati richiedono stablecoin per garantire la liquidità e il settlement su blockchain.
La tokenizzazione degli asset apre nuovi casi d'uso, come la possibilità di impiegare asset class tradizionalmente illiquide quali opere d'arte, immobili e oggetti da collezione come garanzie collaterali per prestiti in applicazioni DeFI.
Stando alle previsioni di diverse istituzioni finanziarie tradizionali, il mercato delle RWA dovrebbe raggiungere i 30.000 miliardi di dollari entro il 2030.
Le stablecoin sono tra i principali motori di tale crescita. Secondo RWA.xyz, la capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin garantite da valuta fiat (token garantiti 1:1 da depositi in contanti fiat e titoli di debito pubblico) si avvicina ai 300 miliardi di dollari.
Ai sensi del GENIUS Act, firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e entrato in vigore a luglio 2025, le stablecoin di pagamento regolamentate devono essere garantite su base 1:1 da attività liquide di alta qualità, escludendo di fatto i modelli algoritmici o con garanzia insufficiente.
Le stablecoin algoritmiche, che utilizzano software o complesse operazioni di mercato per mantenere il loro ancoraggio alla valuta fiat, non sono riconosciute dal GENIUS Act.
Il GENIUS Act vieta inoltre agli emittenti di stablecoin di condividere direttamente i rendimenti con i clienti, una disposizione che ha suscitato un dibattito sul futuro ruolo delle banche.