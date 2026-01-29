Un membro della Camera dei Rappresentanti del South Dakota ha presentato un nuovo disegno di legge che consentirebbe allo Stato statunitense di investire in Bitcoin, a circa un anno dal rinvio di una proposta legislativa simile.

Il rappresentante Logan Manhart ha presentato martedì alla legislatura del South Dakota il disegno di legge HB 1155 sulla riserva Bitcoin (BTC). La proposta introduce solo modifiche marginali rispetto a quella sponsorizzata dallo stesso legislatore nel 2025, andando ad aggiornare il codice statale per consentire allo State Investment Council di investire fino al 10% dei fondi pubblici in Bitcoin.

“Moneta forte. Stato forte”, ha scritto Manhart in un post pubblicato martedì su X per annunciare il disegno di legge.

Il disegno di legge 2025 di Logan Manhart, a sinistra, e il disegno di legge 2026, a destra, per una riserva di BTC. Fonte: South Dakota legislature

Se approvato dalla legislatura e convertito in legge, il South Dakota si unirebbe a un numero ristretto di Stati statunitensi che hanno adottato provvedimenti per istituire riserve in criptovalute o Bitcoin. Al mese di gennaio, solo Texas, Arizona e New Hampshire hanno approvato leggi che consentono agli Stati di investire in Bitcoin o di detenere criptovalute sequestrate dalle autorità, sebbene legislatori in altre regioni abbiano presentato proposte simili.

Manhart, esponente del Partito Repubblicano, è entrato in carica nel gennaio 2025 dopo essere stato eletto alla Camera dei Rappresentanti del South Dakota per il 1° distretto.

La riserva federale statunitense di Bitcoin rimane una sfida, afferma il direttore del Crypto Council della Casa Bianca

Sebbene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia firmato nel marzo 2025 un ordine esecutivo per istituire una Strategic Bitcoin Reserve e una Digital Asset Stockpile, tali ordini non vengono sempre attuati immediatamente con la stessa efficacia delle leggi approvate dal Congresso. Patrick Witt, direttore del White House Crypto Council, ha dichiarato in un’intervista a gennaio che alcune “disposizioni legali poco chiare” stanno rallentando l’attuazione dell’ordine.

La Casa Bianca punta a creare una riserva strategica utilizzando le criptovalute sequestrate nei procedimenti di confisca patrimoniale, ma l’ordine non autorizza esplicitamente i funzionari ad acquistare Bitcoin. Ad agosto, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato che esistono modalità neutrali dal punto di vista del bilancio attraverso cui il governo statunitense potrebbe acquisire Bitcoin.