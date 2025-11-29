Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin hanno chiuso un mese difficile caratterizzato da prelievi con una modesta inversione di tendenza, registrando circa 70 milioni di dollari di afflussi netti nella settimana.

L'inversione di tendenza fa seguito a quattro settimane consecutive di forti deflussi che hanno prosciugato circa 4,35 miliardi di dollari dal settore e spinto il patrimonio netto in forte calo, in base ai dati di SoSoValue. Il deflusso settimanale più elevato si è verificato nelle settimane terminate il 7 e il 21 novembre 2025, con 1,22 miliardi di dollari in uscita dagli ETF spot su Bitcoin ogni settimana.

Su base giornaliera, i fondi Bitcoin (BTC) hanno registrato circa 71 milioni di dollari di afflussi netti venerdì, portando gli afflussi cumulativi a quasi 57,7 miliardi di dollari dal lancio. Il patrimonio netto combinato è aumentato a quasi 119,4 miliardi di dollari, circa il 6,5% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin.

Durante la giornata, l'IBIT di BlackRock ha registrato deflussi giornalieri pari a 113,7 milioni di dollari, compensati però da forti afflussi verso fondi concorrenti, guidati dall'FBTC di Fidelity con 77,5 milioni di dollari e dall'ARKB di ARK 21Shares con 88 milioni di dollari.

Venerdì gli ETF spot su Bitcoin hanno attirato afflussi per 76 milioni di dollari. Fonte: SoSoValue

Ether ETF interrompono deflussi settimanali

Anche gli ETF spot su Ether (ETH) hanno registrato un'inversione di tendenza, con afflussi netti settimanali per 312,6 milioni di dollari dopo tre settimane consecutive di forti prelievi.

Il rimbalzo segue una fase difficile che ha portato a un deflusso di circa 1,74 miliardi di dollari dagli ETF su Ether nelle tre settimane precedenti. La settimana peggiore in quel periodo è coincisa con quella terminata il 14 novembre 2025, durante la quale gli investitori hanno prelevato 728,6 milioni di dollari.

Venerdì, gli ETF su Ether hanno registrato afflussi per circa 76,6 milioni di dollari, incrementando gli afflussi netti cumulativi a 12,94 miliardi di dollari dal lancio. Il patrimonio totale degli ETF spot su Ether negli Stati Uniti si attesta ora a circa 19,15 miliardi di dollari, pari a circa il 5,2% della capitalizzazione di mercato di Ether.

Bitcoin prossimo al minimo di breve termine

Come riportato da Cointelegraph, il trader Mister Crypto ritiene che Bitcoin possa aver raggiunto un minimo a breve termine, mentre l'RSI si avvicina ai livelli di ipervenduto e le whale riaprono posizioni long, aumentando le probabilità di un rally di sollievo verso i 100.000-110.000$.

Anche André Dragosch, responsabile della ricerca di Bitwise Europe si è detto convinto che Bitcoin possa ottenere un notevole rialzo, dal momento che il suo prezzo attuale non riflette il miglioramento delle aspettative macroeconomiche.