Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin hanno avviato il 2026 con forti deflussi, perdendo complessivamente 681 milioni di dollari nella prima settimana completa di negoziazione dell'anno.

Secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato quattro giorni consecutivi di deflussi netti tra martedì e venerdì, superando gli afflussi registrati nei primi giorni della settimana. Il maggiore rimborso giornaliero si è verificato mercoledì, quando i prodotti hanno perso 486 milioni, seguito da 398,9 milioni giovedì e 249,9 milioni venerdì.

L'inversione di tendenza è intervenuta dopo una breve fase di forza all'inizio del 2026. Il 2 gennaio, gli ETF su Bitcoin hanno attirato 471,1 milioni di dollari, seguiti da un altro afflusso di 697,2 milioni di dollari il 5 gennaio.

Gli ETF spot su Ether (ETH) hanno seguito una traiettoria simile. Su base settimanale, hanno registrato deflussi netti per circa 68,6 milioni di dollari, chiudendo la settimana con un patrimonio netto totale di circa 18,7 miliardi.

Flussi settimanali degli ETF su Bitcoin. Fonte: SoSoValue

Incertezza macroeconomica spinge verso riduzione rischio

Vincent Liu, direttore degli investimenti presso la società di trading Kronos Research, ha indicato l'incertezza macroeconomica come il principale fattore alla base del calo. Egli ha dichiarato a Cointelegraph che il cambiamento delle aspettative sulla politica monetaria e il rischio globale stanno pesando sul posizionamento.

“Con i tagli dei tassi nel primo trimestre che sembrano meno probabili e i rischi geopolitici in aumento, le condizioni macroeconomiche sono diventate avverse al rischio”, afferma Liu. “Mentre i trader attendono segnali positivi più chiari, la riduzione della propensione al rischio si sta riversando sulle criptovalute”.

Liu ha aggiunto che gli investitori stanno ora monitorando attentamente i prossimi dati dell'indice dei prezzi al consumo statunitense e le indicazioni della Federal Reserve per trovare indizi su quando potrebbe riprendere l'allentamento monetario. “Fino a quando non emergeranno segnali più chiari, il posizionamento rimarrà probabilmente cauto”, aggiunge.

Morgan Stanley presenta domanda per ETF su Bitcoin e Solana

Nonostante le condizioni di mercato instabili, Morgan Stanley ha presentato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti la richiesta di lancio di due ETF spot su criptovalute, uno che replica Bitcoin e l'altro Solana (SOL).

La decisione è stata presa il giorno dopo che la seconda banca più grande degli Stati Uniti, Bank of America, ha iniziato a consentire ai consulenti delle sue attività di gestione patrimoniale di raccomandare l'esposizione a quattro ETF Bitcoin.