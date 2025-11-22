I crypto exchange-traded fund (ETF) spot hanno registrato un rimbalzo a fine settimana, con tutti i fondi Bitcoin, Ether e Solana tornati agli afflussi dopo giorni di volatilità e ribassi.

Venerdì, gli ETF Bitcoin (BTC) spot hanno attirato 238,4 milioni di dollari in afflussi netti dopo un’ondata di pesanti rimborsi il giorno precedente. L’IBIT di BlackRock ha guidato la ripresa con 108 milioni di dollari, mentre contributi più contenuti da BITB, ARKB e BTCO hanno sostenuto il sentiment. Anche il GBTC di Grayscale — a lungo sotto pressione per i deflussi — ha aggiunto 61,5 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

Il recupero è arrivato dopo un pesante deflusso da 903 milioni di dollari giovedì, il più alto di novembre e uno dei maggiori su base giornaliera dall’esordio dei prodotti nel gennaio 2024.

Nel corso della giornata, i rimborsi hanno colpito quasi tutti gli emittenti, inclusi IBIT con una perdita di 355,5 milioni di dollari, FBTC con 190,4 milioni e GBTC con 199,4 milioni di dollari in deflussi.

Gli ETF Bitcoin raccolgono 238 milioni di dollari. Fonte: Farisde Investors

I fondi Ether interrompono una serie di deflussi durata 8 giorni

Venerdì, dopo otto sessioni consecutive di rimborsi, gli ETF su Ether (ETH) hanno interrotto la loro serie negativa con afflussi per 55,7 milioni di dollari, trainati in gran parte dal FETH di Fidelity, che da solo ha attirato 95,4 milioni di dollari.

L’inversione è arrivata dopo un periodo particolarmente duro tra l’11 e il 20 novembre, durante il quale i fondi su Ethereum hanno registrato deflussi complessivi per 1,28 miliardi di dollari — una delle ondate negative più lunghe e profonde dal loro lancio.

Nel frattempo, gli ETF su Solana (SOL) continuano a sovraperformare il mercato più ampio delle altcoin. Dal lancio, i cinque fondi Solana hanno accumulato 510 milioni di dollari in afflussi netti, guidati in modo predominante dal BSOL di Bitwise con 444 milioni. Il gruppo ha ora messo a segno una striscia di afflussi di dieci giorni consecutivi.

I trader di Ether aggiungono provvisoriamente posizioni long

Questa settimana Ether ha subito un forte calo, perdendo il 15% tra mercoledì e venerdì e liquidando 460 milioni di dollari in posizioni long con leva finanziaria.

Tuttavia, nonostante il calo e un drawdown complessivo del 47% rispetto al massimo storico di agosto, i dati sui derivati mostrano che i principali trader stanno lentamente aumentando l’esposizione long. I tassi di finanziamento sui futures sono saliti dal 4% al 6%, indicando i primi segnali di stabilizzazione, sebbene la domanda rialzista rimane debole.