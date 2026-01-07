Nel quarto trimestre del 2025, il volume dei trasferimenti di stablecoin su Ethereum ha superato gli 8.000 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record storico, secondo quanto riportato lunedì da Token Terminal.

Il traguardo è quasi il doppio del volume di trasferimenti registrato nel secondo trimestre, che era di poco superiore ai 4.000 miliardi di dollari, secondo il grafico di Token Terminal.

L'emissione di stablecoin su Ethereum è aumentata di circa il 43% nel 2025, passando da 127 miliardi di dollari a 181 miliardi di dollari a fine anno, secondo BlockWorks.

“Non si tratta di speculazioni. Si tratta di pagamenti globali che avvengono on-chain”, commenta BMNR Bullz su X.

“Questo prima dell’integrazione in stile SWIFT, della tokenizzazione completa delle RWA e dell’entrata in funzione dei sistemi istituzionali. I sistemi sono già stati realizzati. L’adozione sta recuperando terreno”, aggiunge.

Nel quarto trimestre, i volumi delle stablecoin su Ethereum hanno registrato un'impennata. Fonte: Token Terminal

Transazioni e indirizzi Ethereum al massimo storico

Tale risultato ha coinciso con il raggiungimento del massimo storico nel numero totale di transazioni giornaliere sulla rete Ethereum, che secondo Etherscan ha raggiunto i 2,23 milioni a fine dicembre. Le transazioni giornaliere su Ethereum sono attualmente aumentate del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Token Terminal riporta che gli indirizzi mensili attivi su Ethereum hanno raggiunto il massimo storico di 10,4 milioni a dicembre.

Indirizzi attivi mensili hanno registrato il picco massimo a dicembre. Fonte: Token Terminal

Inoltre, è aumentato il numero giornaliero di indirizzi unici attivi sulla rete come mittenti o destinatari, che alla fine di dicembre ha superato il milione.

Ethereum rimane il re della tokenizzazione RWA

La rete Ethereum si conferma il principale livello di settlement per le stablecoin e la tokenizzazione di asset reali, con una quota di mercato pari a circa il 65% del valore totale RWA on-chain, che secondo RWA.xyz ammonta a circa 19 miliardi di dollari.

Tale predominio di mercato sale a oltre il 70% se si considerano anche le reti layer-2 ed EVM.

Ethereum detiene attualmente una quota di mercato del 57% di tutte le stablecoin emesse, con la rete Tron al secondo posto con una quota del 27%.

Tether (USDT) rimane il leader di mercato nell'emissione con 187 miliardi di dollari, pari al 60% dell'intero mercato delle stablecoin, e più della metà di questi è su Ethereum.