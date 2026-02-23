Strategy acquista 592 BTC per $40 milioni in occasione del centesimo ordine

Strategy ha acquistato 592 Bitcoin per circa 39,8 milioni di dollari la scorsa settimana, segnando il suo centesimo acquisto da quando la società ha adottato la sua strategia di tesoreria incentrata sui Bitcoin nell'agosto 2020.

L'ultimo acquisto porta il totale delle partecipazioni della società a 717.722 BTC, acquisiti ad un costo complessivo di 54,56 miliardi di dollari, secondo quanto riportato lunedì in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. I Bitcoin appena acquisiti sono stati acquistati a un prezzo medio di 67.286 dollari per BTC, comprese le commissioni e le spese.

Gli acquisti sono stati finanziati attraverso la vendita di 297.940 azioni ordinarie di Classe A di Strategy nell'ambito del suo programma di offerta at-the-market (ATM) tra martedì e domenica. Secondo il documento depositato, le vendite hanno generato un ricavo netto di circa 39,7 milioni di dollari.

Il presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor, ha accennato al traguardo prima dell'annuncio in un post pubblicato domenica su X, condividendo un grafico degli acquisti precedenti della società insieme alla didascalia “The Orange Century”, una frase che ha usato in riferimento alle prospettive a lungo termine di Bitcoin.

Quasi sei anni di accumulo

Secondo il documento depositato, Strategy non ha venduto alcuna delle sue azioni privilegiate nell'ambito dei suoi programmi ATM durante il periodo di riferimento. La società ha costantemente utilizzato l'emissione di azioni e altri strumenti del mercato dei capitali per finanziare il proprio accumulo di Bitcoin.

L'ultimo acquisto prolunga una serie di acquisizioni settimanali nel 2026, anche se il Bitcoin è stato scambiato al di sotto del prezzo medio di acquisto complessivo della società di 76.020 dollari per moneta.

Strategy ha iniziato ad acquistare Bitcoin nell'agosto 2020 con un'allocazione iniziale di 250 milioni di dollari. Da allora, ha costantemente ampliato le proprie partecipazioni attraverso diversi cicli di mercato, diventando il più grande detentore di Bitcoin quotato in borsa.

Con 717.722 BTC ora nel proprio bilancio per un valore di circa 47,5 miliardi di dollari ai prezzi attuali, l'esposizione della società al Bitcoin rimane centrale nella sua strategia aziendale e nella sua struttura patrimoniale a quasi sei anni dal suo primo acquisto.

In un altro post pubblicato il 20 febbraio su X, Saylor ha espresso fiducia nel potenziale di prezzo a lungo termine di Bitcoin. “Se non andrà a zero, arriverà a un milione”, ha scritto.



