La scorsa settimana Strategy ha aggiunto altri 13.627 Bitcoin al proprio bilancio, spendendo 1,25 miliardi di dollari, proseguendo così la propria strategia di accumulo di BTC a inizio anno. L’operazione rappresenta il più grande acquisto di Bitcoin della società dal mese di luglio.

In un modulo 9-K depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la società ha comunicato lunedì che le sue riserve Bitcoin (BTC) hanno raggiunto un totale di 687.410 BTC, acquistati a un costo complessivo di circa 51,8 miliardi di dollari.

L’ultimo lotto di BTC è stato acquistato a un prezzo medio di 91.519 $ per Bitcoin, nettamente superiore al costo medio complessivo della società, pari a 75.353 $.

La nuova acquisizione rafforza la posizione di Strategy come il maggiore holder aziendale di Bitcoin al mondo e indica che la sua strategia di accumulo rimane invariata, anche mentre i prezzi si mantengono vicini ai massimi recenti.

L'emissione di azioni continua a finanziare gli acquisti di Bitcoin da parte di Strategy

Secondo il documento depositato, gli ultimi acquisti di Bitcoin sono stati finanziati attraverso i programmi azionari at-the-market (ATM) di Strategy, principalmente mediante la vendita di azioni ordinarie MSTR e di azioni privilegiate perpetue a tasso variabile di Serie A STRC.

Strategy ha dichiarato di aver raccolto circa 1,25 miliardi di dollari di proventi netti, successivamente utilizzati per acquistare BTC tra il 5 gennaio e la domenica successiva. La società ha precisato che il prezzo di acquisto complessivo e quello medio riportati includono tutte le commissioni e le spese associate alle operazioni.

L’azienda mantiene inoltre un’ampia capacità di emissione nell’ambito dei propri programmi di azioni ordinarie e privilegiate, evidenziando come l’accesso ai mercati azionari continui a rappresentare uno dei pilastri della sua strategia di accumulo Bitcoin.

Strategy accumula Bitcoin nonostante i ribassi e le perdite contabili

L’ultimo acquisto segue il primo investimento in Bitcoin effettuato dalla società quest’anno, quando il 5 gennaio ha acquistato 1.283 BTC per 116 milioni di dollari. La comunicazione è arrivata contestualmente alla divulgazione di una perdita non realizzata di 17,4 miliardi di dollari sulle riserve Bitcoin nel quarto trimestre del 2025, a seguito di un calo dei prezzi superiore al 20% registrato verso la fine dello scorso anno.

Nonostante le perdite contabili, la società ha continuato a emettere azioni e a mantenere riserve di liquidità sufficienti per far fronte a dividendi e obbligazioni in essere. Questo approccio ha dimostrato la sua convinzione di lungo termine nella tesi su Bitcoin.

La coerenza della società nella sua strategia incentrata su BTC ha contribuito alla normalizzazione delle tesorerie Bitcoin tra le società quotate. Secondo i dati di Bitcoin Treasuries, le aziende quotate in Borsa detengono oggi oltre 1,1 milioni di Bitcoin.



