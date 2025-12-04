Strategy, il più grande holder aziendale di Bitcoin, ha rallentato il suo tasso di accumulo nel 2025, una mossa che gli analisti di CryptoQuant interpretano come una preparazione a un bear market prolungato.

“Gli acquisti di Bitcoin da parte di Strategy sono crollati nel corso del 2025”, ha affermato CryptoQuant in un report pubblicato mercoledì, sottolineando la drastica riduzione mensile degli acquisti di Bitcoin (BTC) da parte di Strategy dalla fine del 2024. Secondo CryptoQuant:

“Gli acquisti mensili sono scesi da 134.000 BTC al picco del 2024 a soli 9.100 BTC a novembre 2025, con solo 135 BTC finora questo mese. Un buffer di 24 mesi rende chiara una cosa: si stanno preparando per il bear market”.

Gli acquisti mensili di BTC da parte di Strategy mostrano una forte tendenza al ribasso dal picco raggiunto nel novembre 2024. Fonte: CryptoQuant

Il 17 novembre Strategy ha acquistato 8.178 BTC per circa 835,5 milioni di dollari — il suo acquisto più significativo da luglio — portando le sue riserve totali a 649.870 BTC, per un valore di 58,7 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo.

Negli ultimi mesi la società è stata al centro di intense speculazioni, complice il rallentamento del mercato crypto e il venir meno del BTC proxy trade, che coinvolgeva sia società di tesoreria di asset digitali che accumulano crypto sia operatori del mining.

Strategy costruisce fortificazioni per affrontare le pressioni continue del mercato

A novembre, il CEO di Strategy Phong Le ha dichiarato che la società potrebbe prendere in considerazione la vendita di parte dei propri BTC per coprire i costi del debito, ma solo se le azioni della società dovessero scendere al di sotto del net asset value (NAV), il valore totale degli asset in bilancio, o se perdesse l'accesso ai finanziamenti.

La società ha inoltre costituito una riserva di liquidità da 1,4 miliardi di dollari per far fronte ai propri obblighi di pagamento dei dividendi e ai costi di servizio del debito. La riserva dovrebbe garantire a Strategy una copertura di 12 mesi per far fronte ai propri obblighi di debito, con l'intenzione di ampliarla fino a raggiungere 24 mesi, ha dichiarato la società.

Dashboard delle metriche finanziarie di Strategy. Fonte: Strategy

Anche la richiesta di Strategy di essere inclusa nei principali indici di borsa ha subito delle battute d'arresto. MSCI, che stabilisce i criteri di ammissibilità per molti di questi indici, ha proposto una modifica della policy che escluderebbe le società di tesoreria che detengono il 50% o più dei loro asset in crypto.

Una norma del genere taglierebbe fuori aziende come Strategy dai flussi passivi che derivano dall'inclusione nell'indice.

Michael Saylor, cofondatore di Strategy, ha recentemente dichiarato che la società sta discutendo con MSCI in merito alla modifica della policy proposta, che dovrebbe entrare in vigore a gennaio.