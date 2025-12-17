La scorsa settimana lasocietà di business intelligence Strategy, tesoreria di Bitcoin, ha ampliato significativamente le sue partecipazioni, accumulando una maggiore quantità di asset digitali in un contesto di più ampio calo del mercato che ha pesato sul sentiment degli investitori.

Lunedì Strategy ha annunciato di aver acquisito 10.645 Bitcoin (BTC) per 980,3 milioni di dollari, versando un prezzo medio di 92.098$ per moneta.

L'acquisto ha portato le partecipazioni totali di Strategy a 671.268 BTC, consolidando ulteriormente la sua posizione di maggiore detentore aziendale di Bitcoin al mondo.

Il rendimento Bitcoin di Strategy, parametro proprietario che misura la variazione percentuale delle partecipazioni in Bitcoin dell'azienda rispetto al numero di azioni completamente diluite, si attesta al 24,9%, secondo quanto dichiarato dall'azienda, indicando che l'approccio è rimasto efficace nonostante la recente flessione del mercato.

Nelle ultime settimane, dopo un periodo relativamente tranquillo, Strategy ha intensificato i propri acquisti di Bitcoin. Come riportato da Cointelegraph, nella prima settimana di dicembre l'azienda ha acquistato 10.624 BTC.

Strategy stabilisce riserva in dollari USA nonostante volatilità del mercato

In seguito al forte calo del prezzo di Bitcoin e alla pressione sui suoi titoli, Strategy ha costituito una riserva in dollari statunitensi per far fronte all'elevata volatilità del mercato.

La società ha accumulato una posizione considerevole in Bitcoin investendo la liquidità operativa in questo asset e, più recentemente, raccogliendo capitali attraverso la vendita di azioni e l'emissione di titoli di debito per finanziare ulteriori acquisti.

Tale strategia è stata messa a dura prova dall'ultima flessione del mercato crypto. A Novembre Bitcoin è sceso dal massimo storico di 126.000$ a meno di 80.000$, movimento che ha gravato anche sulle azioni di Strategy, che tendono ad essere negoziate come proxy con leva finanziaria per l'asset digitale.

Dopo aver raggiunto il picco di oltre 450$ a luglio, le azioni di Strategy (MSTR) hanno subito un crollo di quasi il 62%. Fonte: Yahoo Finance

In questo contesto, la società ha annunciato la creazione di una riserva di 1,44 miliardi di dollari, destinata a coprire i futuri obblighi di dividendo. La riserva è sufficiente a finanziare 12 mesi di pagamenti di dividendi, con l'intenzione di estendere la copertura a due anni, sostiene Strategy.

Il CEO Phong Le ha dichiarato alla CNBC che la mossa mirava in parte ad affrontare il “FUD”, acronimo utilizzato nel settore per indicare paura, incertezza e dubbio, spesso intensificati durante i periodi di turbolenza del mercato e che contribuiscono al malessere degli investitori.