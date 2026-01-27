Strategy di Michael Saylor, il maggiore holder pubblico di Bitcoin al mondo, ha comunicato nuovi acquisti di BTC mentre i prezzi scendevano nel contesto di un più ampio sell-off dei mercati.

Secondo un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Strategy ha acquistato la scorsa settimana 2.932 Bitcoin (BTC) per un valore di 264,1 milioni di dollari.

Le operazioni sono state effettuate a un prezzo medio di 90.061 $ per BTC. Secondo CoinGecko, Bitcoin ha iniziato la settimana sopra i 93.000 $, per poi scendere brevemente sotto quota 87.000 $.

L’acquisto ha portato le riserve Bitcoin complessive di Strategy a 712.647 BTC, acquistati per circa 54,19 miliardi di dollari a un prezzo medio di 76.037 $ per moneta.

Gli acquisti di Strategy nel mese di gennaio superano quelli degli ultimi cinque mesi combinati

L’ultimo acquisto di Bitcoin da parte di Strategy è stato sensibilmente più contenuto rispetto ai due precedenti effettuati a gennaio, tra cui l’acquisizione di 22.305 BTC annunciata la scorsa settimana e l’acquisto di 13.627 BTC della settimana precedente, che insieme hanno rappresentato la maggior parte dell’accumulo recente della società.

Nel corso del mese, Strategy ha acquisito finora circa 40.100 BTC, superando il totale degli acquisti combinati dei cinque mesi precedenti, da agosto a dicembre 2025. Il dato evidenzia una netta accelerazione dell’attività di acquisto dall’inizio dell’anno.

Dettagli dall'ultima acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy. Fonte: SEC

L’acquisto arriva mentre Bitcoin è sceso di oltre il 6% rispetto ai massimi recenti, mettendo in evidenza la preferenza di Strategy per acquisti di BTC di entità più contenuta durante le fasi di debolezza del mercato.

Nel 2024, il cofondatore di Strategy, Michael Saylor, si era impegnato a continuare ad acquistare Bitcoin anche sui prezzi massimi. Da allora, tuttavia, la società è apparsa più prudente nell’effettuare operazioni di maggiore portata in contesti di mercato particolarmente volatili.

Strategy vende $257 milioni in azioni Common A

L’ultima acquisizione di Bitcoin da parte di Strategy è stata finanziata in larga parte attraverso i proventi della vendita delle azioni ordinarie di classe A (MSTR).

Secondo il documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC), la società ha venduto la scorsa settimana circa 1,7 milioni di azioni MSTR, generando 257 milioni di dollari. Inoltre, Strategy ha ceduto 70.201 azioni di Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC), incassando altri 7 milioni di dollari.

Dettagli sulle vendite di MSTR e STRC di Strategy della scorsa settimana. Fonte: SEC

Al momento della stesura di questo articolo, le azioni di Strategy (MSTR) erano scambiate a circa 163 $, in calo del 12% rispetto al massimo di gennaio di 185 $, secondo i dati di TradingView.








