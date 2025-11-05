La società di tesoreria crypto Strategy ha presentato una richiesta di Initial Public Offering (IPO) per azioni perpetue denominate in euro, nell'ambito della sua strategia di accumulo Bitcoin.

Lunedì Strategy ha dichiarato che intende offrire 3,5 milioni di azioni con il ticker STRE, utilizzando i proventi netti della vendita per acquistare Bitcoin (BTC) e per scopi commerciali generali.

Le azioni offrono un dividendo cumulativo annuo del 10% sull'importo dichiarato di 100 Euro (115 $), pagato trimestralmente a partire dal 31 dicembre.

Strategy ha dichiarato che le azioni STRE sono riservate esclusivamente agli “investitori qualificati” nell'UE e nel Regno Unito e che non saranno “offerte, vendute o rese disponibili in altro modo agli investitori retail” in tali regioni.

Strategy is offering $STRE (“Stream”), our first ever Euro-Denominated Perpetual Preferred Stock, to European and global institutional investors. $MSTR pic.twitter.com/tCectc2uA2 — Michael Saylor (@saylor) November 3, 2025

Il modello di business dell'azienda, implementato dal fondatore Michael Saylor a metà del 2020, le ha permesso di emettere azioni e raccogliere capitali per acquistare Bitcoin, aiutandola ad accumulare la più grande quantità di BTC tra le società quotate in borsa.

Strategy detiene attualmente 641.205 BTC acquistati per 47,49 miliardi di dollari, dopo aver annunciato lunedì scorso l'acquisto di 397 Bitcoin per inaugurare il mese di novembre.

Il modello di Strategy ha dato il via a un intero settore di imitatori che hanno raccolto miliardi di dollari dagli investitori per accumulare Bitcoin e altre criptovalute, tra cui Ether (ETH).

Giovedì Saylor ha dichiarato che Strategy non cambierà il suo modello, dichiarando agli investitori durante una conference call che “l'obiettivo è vendere credito digitale, migliorare il bilancio, acquistare Bitcoin e comunicarlo agli investitori".

Alcuni analisti temono che il modello di business delle tesorerie crypto possa crollare a causa del numero di nuovi operatori e che tali società dovranno acquistare i propri concorrenti per rimanere competitive.

Saylor ha dichiarato agli investitori che Strategy difficilmente lo farà e che la società non ha intenzione di perseguire fusioni e acquisizioni, “anche se potrebbero sembrare potenzialmente vantaggiose”.

Strategy ha dichiarato che Barclays, Morgan Stanley, Moelis e TD Securities sono alcuni dei book-running manager della sua ultima offerta azionaria.