La società di tesoreria crypto Strategy sta portando avanti il suo piano di espansione delle riserve Bitcoin, fissando il prezzo di una nuova azione privilegiata perpetua denominata in euro, destinata a finanziare ulteriori acquisti.

Venerdì la società ha dichiarato che le sue azioni privilegiate perpetue di serie A (STRE) debutteranno a 80 € (92,50 $) per azione, ottenendo un ricavo netto stimato di 608,8 milioni di euro. Strategy intende utilizzare i fondi per acquistare più Bitcoin (BTC) e per scopi aziendali generali. L'offerta azionaria dovrebbe concludersi il 13 novembre.

Le nuove azioni STRE sono senior rispetto alle azioni Perpetual Strike (STRK), Perpetual Stride (STRD) e alle azioni ordinarie di Strategy, ma sono subordinate alle azioni Perpetual Strife (STRF), Variable Rate Perpetual Stretch (STRC) e al debito in essere.

Scheda tecnica e specifiche STRE. Fonte: Strategy

L'offerta STRE non sarà disponibile per gli investitori retail nell'Unione Europea o nel Regno Unito, ha affermato Strategy.

L'ultima raccolta di capitali arriva dopo il rallentamento degli acquisti da parte della società nel mese di ottobre, in un contesto di generale flessione delle società di tesoreria crypto e di calo del mercato in generale.

Strategy è in difficoltà in un contesto di crisi delle società di tesoreria

Strategy ha registrato un fatturato di 2,8 miliardi di dollari nel Q3, in calo rispetto ai 10 miliardi del Q2, e le azioni della società sono in calo da luglio.

L'agenzia di rating S&P Global Ratings ha assegnato a Strategy un rating di credito B- ad ottobre, classificando la società come entità “non investment grade” con caratteristiche speculative.

Le azioni di Strategy hanno subito un calo insieme ad altre società di tesoreria crypto. Fonte: TradingView

Per contestualizzare, il rating creditizio massimo di S&P è AAA, 15 livelli superiore a B-. Un rating BB e inferiore è considerato “non investment grade”.

S&P ha affermato che la concentrazione delle partecipazioni in BTC della società rappresenta un rischio per gli investitori e che essa è troppo focalizzata su Bitcoin piuttosto che diversificare le proprie operazioni commerciali e i flussi di reddito.

Nonostante ciò, è improbabile che Strategy liquidi le proprie riserve di BTC durante il prossimo mercato ribassista o che fallisca, ha affermato l'analista e investitore in Bitcoin Willy Woo.

Il motivo è che le scadenze del debito di Strategy sono distanziate e gestibili, rendendo bassa la probabilità di una liquidazione forzata per soddisfare gli obblighi di debito, ha dichiarato Woo.