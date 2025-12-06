Il CEO di Strategy, Phong Le, sostiene che uno dei motivi alla base della creazione di una riserva di 1,44 miliardi di dollari sia stato quello di alleviare le preoccupazioni degli investitori riguardo alla solidità dell'azienda nel contesto del crollo di Bitcoin.

“Siamo parte integrante dell'ecosistema crypto e Bitcoin. Ecco perché un paio di settimane fa abbiamo deciso di iniziare a raccogliere capitali e inserire dollari statunitensi nel nostro bilancio per fugare questi timori”, dichiara Le nel corso del programma Power Lunch della CNBC di venerdì.

This afternoon, Phong Le, CEO of @Strategy, joined @CNBC @PowerLunch to discuss how $MSTR moves with bitcoin, how our USD reserve addresses recent FUD, the shifting Overton Window, key volatility drivers, and why bitcoin’s long-term outlook remains strong. pic.twitter.com/1t5hsfov0m — Strategy (@Strategy) December 5, 2025

Lunedì Strategy ha annunciato una riserva di 1,44 miliardi di dollari, finanziata attraverso la vendita di azioni. La riserva è destinata a mantenere un importo sufficiente a coprire almeno 12 mesi di dividendi e sarà successivamente incrementata fino a coprire un periodo di 24 mesi, sostiene l'azienda.

Phong Le di Strategy: “FUD” sui dividendi

Il nuovo incremento è avvenuto in un contesto di preoccupazioni circa la capacità di Strategy di continuare a onorare i propri debiti e gli obblighi di pagamento dei dividendi nel caso in cui il prezzo delle azioni dovesse scendere troppo.

“Si tratta proprio di FUD”, ha affermato Le venerdì.

“Non avremmo avuto problemi a pagare i nostri dividendi e probabilmente non avremmo dovuto ricorrere alla vendita dei nostri Bitcoin, ma... È stato diffuso FUD secondo cui non saremmo stati in grado di adempiere ai nostri obblighi di pagamento dei dividendi, il che ha spinto le persone a puntare su una scommessa short su Bitcoin”, ha aggiunto.

“Abbiamo appena comunicato che in otto giorni e mezzo abbiamo raccolto 1,44 miliardi di dollari, pari a 21 mesi di dividendi, e lo abbiamo fatto 1) per rispondere al FUD, ma anche 2) per dimostrare che siamo ancora in grado di raccogliere fondi anche in un ciclo ribassista di Bitcoin”.

La scorsa settimana, Le ha affermato che Strategy prenderebbe in considerazione la vendita di Bitcoin solo nel caso in cui il suo valore scendesse al di sotto del valore patrimoniale netto e la società non avesse più accesso a nuovi capitali.

La società ha inoltre lanciato una dashboard denominata “BTC Credit”, che sostiene di disporre attualmente di asset sufficienti per garantire i dividendi per oltre 70 anni.