Strategy ha registrato una perdita netta di 12,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2025, attribuita in gran parte al calo del 22% di Bitcoin nel periodo.

Bitcoin (BTC) ha raggiunto un massimo di 126.000 $ all’inizio di ottobre, ma nel trimestre conclusosi il 31 dicembre è sceso sotto gli 88.500 $. Dall’inizio dell’anno, Bitcoin è in calo di circa il 30%, attestandosi a 64.500 $, un livello inferiore al costo medio di acquisto per BTC di Strategy pari a 76.052 $.

Strategy (MSTR) ha dichiarato giovedì che, nonostante la perdita, i ricavi del quarto trimestre sono cresciuti dell’1,9% su base annua, raggiungendo 123 milioni di dollari, anche grazie alle performance della sua divisione di business intelligence. Tuttavia, il recente sell-off di Bitcoin ha spinto il titolo a chiudere in ribasso del 17% giovedì, a 107 $.

Giovedì le azioni di Strategy hanno subito un crollo insieme a Bitcoin. Fonte: Google Finance

L’ultimo crollo di Bitcoin ha spinto il prezzo fino a un minimo di 62.500 $ giovedì, lasciando Strategy in perdita del 17,5% sulle sue riserve da 713.502 BTC.

Strategy su basi finanziarie solide, afferma il responsabile finanziario

Nonostante la consistente perdita trimestrale, il direttore finanziario di Strategy, Andrew Kang, ha dichiarato in un comunicato che la struttura patrimoniale della società rimane “oggi più forte e resiliente che mai”.

“Strategy ha costruito una fortezza digitale ancorata a 713.502 Bitcoin e al nostro passaggio al Digital Credit, in linea con il nostro orizzonte su Bitcoin a tempo indeterminato”.

Nel quarto trimestre, la società ha aumentato le proprie disponibilità liquide a 2,25 miliardi di dollari, sufficienti a coprire 30 mesi di pagamenti dei dividendi, segnalando una solida posizione finanziaria nonostante la flessione del mercato.

Strategy non presenta inoltre debiti rilevanti in scadenza prima del 2027, il che implica l’assenza di pressioni immediate sul rimborso e riduce il rischio di una liquidazione forzata di Bitcoin per far fronte agli obblighi nel breve termine.

Il CEO di Strategy, Phong Le, ha dichiarato agli investitori durante una conference call sui risultati finanziari che non c'è motivo di allarmarsi riguardo la posizione finanziaria dell'azienda e la sua strategia su Bitcoin.

"Non sono preoccupato, non siamo preoccupati e no, non abbiamo problemi."

Ha sottolineato che il valore aziendale di Strategy è ancora superiore alla sua riserva Bitcoin da 45 miliardi di dollari e che il suo debito convertibile pai a 8,2 miliardi di dollari rappresenta solo circa il 13% della leva finanziaria netta, inferiore alla maggior parte delle società dell'indice Standard & Poor's 500.