Strategy (MSTR) non sarà costretta a vendere Bitcoin per restare a galla se il prezzo delle sue azioni dovesse scendere, e chi sostiene il contrario “si sbaglia di grosso”, afferma Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise.

“Non c'è nulla nel calo del prezzo di MSTR al di sotto del NAV [ net asset value] che la costringerà a vendere” ha scritto Hougan in una nota diffusa martedì, sottolineando la ferma convinzione del presidente Michael Saylor nei confronti di Bitcoin (BTC).

“Sarebbe davvero molto negativo per il mercato dBitcoin se MSTR dovesse liquidare in un colpo solo i suoi 60 miliardi di dollari in BTC — sarebbe l’equivalente di due anni di afflussi negli ETF Bitcoin”, ha aggiunto Hougan. “Ma senza debiti in scadenza fino al 2027 e con liquidità sufficiente a coprire i pagamenti degli interessi per il prossimo futuro, non vedo alcun motivo perché ciò accada”.

I timori che Strategy potesse vendere parte della sua enorme quantità di Bitcoin sono aumentati dopo che il CEO, Phong Le, ha dichiarato la scorsa settimana che la società potrebbe ricorrere a una vendita come “ultima risorsa” qualora la capitalizzazione di mercato scendesse sotto il valore delle sue riserve in BTC.

Se ciò dovesse accadere e le opzioni di finanziamento di Strategy si prosciugassero, Le ha affermato che sarebbe giustificabile vendere una parte dei Bitcoin per proteggere il “rendimento in Bitcoin per azione” della società.

Strategy sta inoltre affrontando un prolungato periodo di debolezza del mercato crypto, oltre al rischio di una potenziale esclusione dall’indice azionario MSCI.

La Strategy può superare la tempesta, afferma Hougan

Hougan ha affermato che la situazione di Strategy non è così grave da giustificare la vendita di Bitcoin, poiché la criptovaluta — scambiata intorno ai 92.000 $ — è “superiore del 24% al prezzo medio a cui Strategy ha acquistato la propria riserva (74.436 $)”.

Ha aggiunto che la società dispone di un ampio margine di manovra anche se il titolo dovesse scendere sotto il NAV, poiché i conti di Strategy non mostrano alcuna pressione a breve termine che la costringerebbe a vendere Bitcoin.

“MSTR ha due obblighi rilevanti sul proprio debito: deve pagare circa 800 milioni di dollari all’anno in interessi e deve convertire o rinnovare specifici strumenti di debito alla scadenza”, ha spiegato.

“I pagamenti degli interessi non rappresentano un problema nel breve periodo. La società ha 1,4 miliardi di dollari in liquidità, il che significa che può coprire facilmente tali pagamenti per un anno e mezzo”, ha aggiunto.

Negli ultimi 30 giorni, MSTR ha perso il 24,69%, chiudendo le contrattazioni di venerdì a 186,01 $.

Parte della pressione ribassista potrebbe derivare dall’annuncio di ottobre di Morgan Stanley Capital International, che ha dichiarato di poter escludere dai propri indici le società di tesoreria di asset digitali con più del 50% del bilancio composto da cripto-asset.

Una decisione del genere costringerebbe i fondi indicizzati a vendere, esercitando ulteriore pressione su MSTR.

Hougan non ritiene che ciò avrà un impatto significativo sul sentiment nei confronti di Strategy o sul prezzo delle sue azioni, sostenendo che, storicamente, tali eventi hanno avuto un impatto minore del previsto.

“La mia esperienza derivante dall'osservazione delle aggiunte e delle eliminazioni dall'indice nel corso degli anni mi ha insegnato che l'effetto è in genere minore di quanto si pensi e viene prezzato con largo anticipo”, ha affermato. “Quando MSTR è stata aggiunta all'indice Nasdaq-100 lo scorso dicembre, i fondi che replicano l'indice hanno dovuto acquistare 2,1 miliardi di dollari in azioni. Il prezzo è rimasto praticamente invariato”.