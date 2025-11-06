La piattaforma finanziaria decentralizzata Stream Finance ha dichiarato di aver sospeso i depositi e i prelievi in seguito alla scoperta, da parte di un gestore esterno che supervisiona i suoi fondi, di una perdita di 93 milioni di dollari nel suo patrimonio. Lunedì, in un post su X, il team di Stream Finance ha dichiarato che il gestore del fondo ha segnalato la perdita avvenuta domenica e che il progetto ha quindi assunto gli avvocati dello studio Perkins Coie per indagare sull'accaduto. “Stiamo ritirando attivamente tutti gli asset liquidi e prevediamo che questo processo sarà completato a breve termine”, spiega il team. “Forniremo aggiornamenti periodici non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.



Mentre Stream Finance indaga sul problema, la piattaforma ha temporaneamente sospeso i prelievi e non elaborerà alcun deposito in sospeso.

Stablecoin di Stream crolla della metà

Stream Finance rappresenta una piattaforma DeFi incentrata sul rendimento con “recursive looping” che dispone anche di una stablecoin collateralizzata denominata Staked Stream USD (XUSD).

Prima che Stream Finance annunciasse la notizia su X lunedì, XUSD aveva già iniziato a deprezzarsi al di sotto di un dollaro, in quanto molti utenti avevano intuito qualche problema domenica, chiedendosi perché i depositi e i prelievi fossero stati sospesi senza alcuna comunicazione da parte del team.

Il fondatore di Labs, Omer Goldberg, ha pubblicato su X circa 10 ore prima dell'annuncio di Stream che XUSD aveva “iniziato a cedere in modo significativo al di sotto del suo intervallo target” a causa di un exploit da oltre 100 milioni di dollari sul market maker automatizzato Balancer.



Prezzo di XUSD nelle ultime 24 ore. Fonte: CoinGecko

Venerdì, Stream Finance ha pubblicato su X una risposta alle domande della comunità sulle discrepanze tra il valore totale bloccato (TVL) della piattaforma riportato sul proprio sito web e quanto elencato sul popolare strumento di analisi dei dati DefiLlama.

“DefiLlama ha deciso che il recursive looping non rientra nella definizione di TVL. Non siamo d'accordo con questa decisione, ma per garantire la trasparenza agli utenti, il sito web ora distingue tra i depositi degli utenti (~160 milioni di dollari) e il totale degli asset impiegati nelle diverse strategie (~520 milioni di dollari)”, ha affermato.

“Ciò sottolinea l'importanza fondamentale di comprendere esattamente come i protocolli generino rendimenti e i rischi significativi associati alle strategie DeFi complesse, in particolare quelle che non sono in linea con parametri standard come il TVL di DefiLlama”, dichiara Minal Thurkal, responsabile della crescita dell'ecosistema DeFi di CoinDCX.