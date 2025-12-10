Il progetto blockchain congiunto di Stripe e Paradigm, Tempo, lancia la sua prima testnet pubblica, siglando un importante passo avanti nel lancio della blockchain ufficiale layer-1.

Stando all'annuncio di martedì da parte di Tempo, la testnet open source è ora attiva e chiunque può “eseguire un nodo o sincronizzare la chain” e testare una serie di funzionalità.

“Il lancio della testnet di oggi dà il via alla fase successiva dello sviluppo di Tempo, con particolare attenzione alla scalabilità, all'affidabilità e all'esperienza di integrazione. Nei prossimi mesi continueremo ad acquisire nuovi partner infrastrutturali, aggiungendo nuove funzionalità e strumenti di sviluppo, e sottoponendo il throughput a stress test con carichi di pagamento reali”, sostiene Tempo.

L'annuncio ha evidenziato sei caratteristiche chiave attualmente attive sulla rete. Queste includono: corsie di pagamento dedicate, gas nativo in stablecoin, exchange decentralizzato di asset stabili integrato, metadati di pagamenti e trasferimenti, finalità deterministica ad alta velocità e metodi moderni di firma del wallet.

“Tempo è stato progettato per offrire un settlement istantaneo e deterministico, commissioni prevedibilmente basse e un'esperienza nativa per le stablecoin, qualità che la maggior parte delle blockchain generiche fatica ancora a fornire per le applicazioni finanziarie”, spiega Tempo.

In un post su X dopo il lancio, Georgios Konstantopoulos, socio generale e direttore tecnico di Paradigm, ha evidenziato una caratteristica che consente agli utenti della testnet di Tempo di creare stablecoin direttamente dai loro browser.

Le stablecoin create sulla rete saranno realizzate tramite lo standard token TIP-20 di Tempo. Tuttavia, i requisiti specifici di liquidità e garanzie per il lancio effettivo della blockchain non sono esplicitamente elencati nella documentazione della testnet.



Tempo registra forte slancio grazie a crescita di partner di progettazione

La testnet nasce quattro mesi dopo la presentazione di Tempo da parte del gigante dei pagamenti Stripe e del fondo di venture capital Paradigm e tre mesi dopo che Tempo ha raccolto 500 milioni di dollari con una valutazione di 5 miliardi di dollari. Il progetto è stato avviato con partner di grande rilievo nel campo del design, come OpenAI, Deutsche Bank, Standard Chartered e Shopify.

In occasione del recente comunicato, Tempo ha sottolineato di aver siglato una serie di accordi con nuovi partner di progettazione, tra cui nomi importanti quali Mastercard, UBS, Kalshi e Klarna.

A fine mese scorso, Klarna, società autorizzata dall'Unione Europea che opera nel settore del “ buy-now-pay-later” (acquista ora, paga dopo), ha lanciato su Tempo una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, diventando la prima banca digitale della rete a farlo.