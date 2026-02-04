La società di tecnologia finanziaria e tokenizzazione Superstate ha raccolto 82,5 milioni di dollari in un round di serie B mentre si spinge sempre più in profondità nei mercati dei capitali on-chain, con l'obiettivo di modernizzare il modo in cui le aziende raccolgono fondi e si quotano in borsa utilizzando la blockchain.

Il round è stato guidato da Bain Capital Crypto e Distributed Global, con la partecipazione di Haun Ventures, Brevan Howard Digital, Galaxy Digital, Bullish, ParaFi e diversi altri investitori focalizzati sulle criptovalute, secondo un comunicato stampa condiviso con Cointelegraph.

“Quest'anno, la tokenizzazione catalizzerà la trasformazione dei mercati dei capitali”, ha affermato Robert Leshner, CEO di Superstate. “Siamo grati ai nostri partner che ci consentono di far crescere il nostro team, i nostri prodotti e le nostre ambizioni, che sono i migliori della categoria”, ha aggiunto.

Secondo il sito web, Superstate gestisce attualmente più di 1,23 miliardi di dollari in asset attraverso due fondi tokenizzati. La maggior parte di quel capitale è depositata nel Fondo dei titoli di Stato statunitensi (USTB), che detiene circa 794,6 milioni di dollari in AUM e offre un rendimento del 3,52%, mentre il Crypto Carry Fund (USCC) rappresenta circa 441,9 milioni di dollari con un rendimento più elevato del 5,58%.

Titoli azionari supportati da Superstate. Fonte: Superstate website

Superstate scala livello di emissione on-chain

Superstate intende utilizzare il nuovo capitale per espandersi oltre le sue offerte iniziali garantite dal Tesoro e costruire un livello di emissione on-chain completo per i titoli registrati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti su Ethereum (ETH) e Solana (SOL).

L'azienda con sede a New York ha anche rivelato i suoi piani di espansione della piattaforma di trasferimento e di Opening Bell, una piattaforma per titoli pubblici tokenizzati, al fine di supportare un maggior numero di emittenti, flussi di lavoro e canali di distribuzione.

Alla fine del 2025, Superstate ha ampliato la sua piattaforma Opening Bell per supportare i programmi di emissione diretta, consentendo alle società quotate in borsa di emettere e vendere azioni digitali direttamente agli investitori su blockchain pubbliche.

In qualità di agente di trasferimento registrato presso la SEC, Superstate gestisce i registri di emissione, regolamento e proprietà on-chain, consentendo scambi e aggiornamenti di proprietà in tempo reale. L'azienda afferma che ciò sostituisce i processi manuali lenti e rende la raccolta di fondi e le IPO più efficienti, pur rimanendo conformi.

Titoli del Tesoro USA tokenizzati registrano un aumento di 50 volte

Come riportato da Cointelegraph, i prodotti tokenizzati del Tesoro statunitense sono diventati uno dei settori in più rapida crescita nel mercato degli asset reali, espandendosi di quasi 50 volte in meno di due anni, grazie alla ricerca di rendimenti on-chain da parte delle istituzioni.

La capitalizzazione di mercato del settore è passata da meno di 200 milioni di dollari all'inizio del 2024 a quasi 7 miliardi di dollari alla fine del 2025. Il fondo USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) di BlackRock ha guidato il mercato, accumulando quasi 2 miliardi di dollari in attività grazie all'offerta di esposizione tokenizzata a titoli del Tesoro a breve termine con rendimento giornaliero e regolamento on-chain.