Taurus ha siglato una partnership con Everstake che integrerà lo staking aziendale nel suo sistema di custodia per i clienti istituzionali, offrendo accesso alla generazione di rendimenti attraverso reti proof-of-stake.

Taurus, un fornitore svizzero di infrastrutture per asset digitali regolamentato dalla FINMA, integrerà i servizi di staking non custodial di Everstake nel proprio stack di custodia, stando all'annuncio diffuso martedì dalla società.

La soluzione consentirà alle banche e ai clienti istituzionali che si avvalgono di Taurus di delegare asset quali Solana (SOL), Near Protocol (NEAR), Cardano (ADA) e Tezos (XTZ) ai validatori di Everstake, mantenendo le chiavi private e il controllo operativo all'interno dei loro flussi di lavoro di custodia esistenti.

Everstake, che supporta oltre 80 reti proof-of-stake e riporta circa 7 miliardi di dollari in asset puntati, fornirà l'infrastruttura di validazione.

Fondata nel 2018, Taurus, con sede in Svizzera, fornisce infrastrutture per asset digitali a banche e istituzioni, che spaziano da custodia, emissione, trading e tokenizzazione.

A maggio, la società ha stretto una partnership con Parfin, un fornitore istituzionale di blockchain, per espandere le proprie radici in America Latina con servizi di tokenizzazione per istituzioni finanziarie.

Crescita continua dello staking istituzionale

Lo staking, ovvero l'operazione di blocco dei token per garantire la sicurezza di una rete proof-of-stake (PoS) in cambio di ricompense in asset nativi, ha guadagnato terreno presso le istituzioni, espandendosi oltre il regno della finanza decentralizzata (DeFi) e raggiungendo le infrastrutture regolamentate.

A febbraio, Lido, il più grande protocollo di liquid staking, ha introdotto Lido v3 con nuovi stVaults che consentono agli staker istituzionali di Ether (ETH) di personalizzare le configurazioni per la conformità e il controllo operativo.

Protocolli di liquid staking e capitalizzazione di mercato. Fonte: DefiLlama

Coinbase ha intrapreso un percorso simile a ottobre, quando ha ampliato l'integrazione con Figment per consentire ai clienti istituzionali di effettuare lo staking di una gamma più ampia di asset PoS direttamente dalla sua divisione di custodia.

Anchorage Digital ha ampliato la sua offerta Hyperliquid aggiungendo lo staking HYPE attraverso la sua banca statunitense e la sua entità autorizzata a Singapore. La funzione di staking, supportata dall'infrastruttura di validazione di Figment, sarà accessibile anche attraverso il wallet di self-custody di Anchorage.

La banca aveva già aggiunto la custodia e lo staking per il token STRK di Starknet a settembre, ampliando l'accesso istituzionale all'asset e alle sue caratteristiche di generazione di rendimento.