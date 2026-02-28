TeraWulf, società statunitense quotata in borsa specializzata in infrastrutture digitali, non ha centrato le stime sugli utili del quarto trimestre, dopo che i ricavi da mining sono diminuiti a causa del calo del prezzo di Bitcoin nella seconda metà del 2025.

TeraWulf (WULF) ha pubblicato giovedì i risultati del 2025, registrando una perdita di 1,66 $ per azione nel quarto trimestre, rispetto a una perdita di 0,21 $ per azione nello stesso periodo dell’anno precedente. Gli analisti interpellati da Yahoo Finance si aspettavano una perdita di 0,16 $.

I ricavi del trimestre chiuso il 31 dicembre hanno raggiunto 35,8 milioni di dollari, di cui 26,1 milioni derivanti dagli asset digitali e 9,7 milioni dall’high-performance computing (HPC), in calo rispetto ai 50,6 milioni di dollari del terzo trimestre. Gli analisti avevano stimato ricavi medi pari a 44,1 milioni di dollari.

Su base annua, i ricavi di TeraWulf sono saliti da 140,1 milioni di dollari nel 2024 a 168,5 milioni di dollari nel 2025, e la società prevede un’ulteriore crescita nel 2026, sostenuta da 12,8 miliardi di dollari in contratti firmati nei settori dell’intelligenza artificiale e dell’HPC.

“Stiamo accelerando i programmi di costruzione e ottimizzando la progettazione per supportare su larga scala i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale di nuova generazione”, ha dichiarato Nazar Khan, Chief Technology Officer di TeraWulf.

TeraWulf prevede di raddoppiare la capacità totale con i siti nel Kentucky e nel Maryland

Per il 2026, TeraWulf prevede di espandere la propria infrastruttura con l'acquisizione di un sito nel Kentucky (MISO) e un'acquisizione pianificata nel Maryland (PJM).

L'azienda si aspetta che queste acquisizioni aggiungano 1,5 gigawatt (GW) alla propria piattaforma, più che raddoppiando la sua attuale potenza e portando la capacità totale della piattaforma di proprietà a circa 2,8 GW distribuiti su cinque siti.

Nel loro insieme, i siti delineano un percorso di sviluppo pluriennale in grado di supportare tra 250 e 500 megawatt (MW) di capacità IT critica all’anno, consentendo a TeraWulf di scalare in linea con la crescente domanda per l’intelligenza artificiale, mantenendo al contempo un impiego disciplinato del capitale e contratti garantiti da credito, ha affermato la società.

“Entriamo nel 2026 con 522 MW di capacità IT critica HPC già contrattualizzata e una piattaforma multiregionale lorda da 2,9 GW, progettata per un’espansione di lungo periodo”, ha dichiarato il CEO Paul Prager.

Le società di mining Bitcoin hanno avuto difficoltà a causa del calo del prezzo della criptovaluta, passato da circa 125.000 $ all'inizio di ottobre a quasi 60.000 $ nel febbraio 2026, secondo quanto riportato da TradingView.

Al momento della pubblicazione, con Bitcoin scambiato a 67.982 $, il prezzo risulta ben al di sotto del costo medio stimato per minare un singolo BTC, pari a 87.310 $, secondo MacroMicro.

Questo calo ha intensificato la pressione sui miner affinché accelerino la transizione verso intelligenza artificiale e high-performance computing (HPC), alimentando una più ampia corsa verso le operazioni nei data center.