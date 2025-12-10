Il gigante delle stablecoin Tether ha annunciato di essere tra i finanziatori del round da 81 milioni di dollari a favore di una startup italiana di intelligenza artificiale impegnata nello sviluppo di robot umanoidi avanzati.

Il round da 70 milioni di euro a favore di Generative Bionics è stato guidato dal fondo AI di CDP Venture Capital, con la partecipazione di Tether, AMD Ventures, Duferco, Eni Next e RoboIT.

In un comunicato diffuso lunedì, Tether ha spiegato di aver fornito capitali per sostenere la creazione di robot umanoidi “costruiti per prestazioni su scala industriale” e progettati per un’“interazione human-centric.”

“L’investimento di Tether sosterrà lo sviluppo di sistemi di Physical AI e soluzioni di edge AI, accelererà la validazione industriale della piattaforma umanoide dell’azienda, la costruzione del suo primo impianto produttivo e l’integrazione nel più ampio ecosistema della robotica”, ha dichiarato la società.

Generative Bionics è una startup di IA e uno spin-off di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). L’azienda si concentra sulla creazione di robot umanoidi dotati di “capacità di AI fisica nel mondo reale”, con applicazioni industriali, come l’operatività all’interno delle linee produttive.

“Tether sostiene Generative Bionics nell’ambito di una strategia più ampia volta a promuovere tecnologie emergenti che ampliano il potenziale umano riducendo al contempo la dipendenza da sistemi centralizzati controllati dalle Big Tech”, ha aggiunto la società.

Secondo Tether, l’azienda concentra i propri investimenti in cinque aree: finanza, energia, dati, istruzione ed evoluzione. Gli investimenti in ambito AI, come quello annunciato per Generative Bionics, rientrano proprio nella categoria “evoluzione”.

Con un bilancio solido nel 2025, Tether ha avviato una serie di investimenti in settori diversi. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, a metà novembre è emerso che la società stava valutando un investimento significativo da 1,15 miliardi di dollari nella startup tedesca di robotica AI Neura.

Nell'annuncio, Tether ha anche evidenziato alcune delle altre iniziative nel campo dell'AI che ha sostenuto.

“Queste includono investimenti in interfacce cervello-computer tramite Blackrock Neurotech e recenti iniziative nel campo dell'AI, come la collaborazione di Tether con Northern Data e Rumble per implementare una rete di calcolo globale con 20.000 GPU per lo sviluppo di un'AI aperta e rispettosa della privacy”, ha affermato l’azienda.







