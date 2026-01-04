Tether acquista altri 8.888 BTC, ora è il quinto wallet Bitcoin più grande

Tether ha acquistato 8.888 Bitcoin (BTC) alla vigilia di Capodanno, portando le proprie riserve dichiarate a oltre 96.000 BTC e chiudendo così il 2025, ha dichiarato il CEO Paolo Ardoino.

L’emittente della stablecoin USDt (USDT) è diventato uno dei maggiori detentori attivi di Bitcoin, con un indirizzo che si colloca come il quinto wallet più grande al mondo, dietro quelli di Binance, Robinhood e Bitfinex, e al secondo posto tra le tesorerie BTC di società private.

L’operazione rientra nella strategia di accumulo trimestrale di Tether: l’azienda destina fino al 15% dei profitti a Bitcoin ogni tre mesi. L’ultimo acquisto aveva un valore stimato di circa 780 milioni di dollari al momento della transazione.

Tether is now the fifth-largest BTC address. Source: BitInfoCharts

Il mix di oro e riserve di Tether

Bitcoin non è l’unica scommessa di Tether sugli hard asset. Nel terzo trimestre del 2025 la società ha acquistato 26 tonnellate d’oro, un volume trimestrale superiore a quello di qualsiasi banca centrale, portando le riserve complessive a 116 tonnellate e collocando Tether tra i 30 maggiori detentori di oro al mondo.

Questo mix di Treasury statunitensi, Bitcoin e oro ha attirato l’attenzione delle agenzie di rating e degli analisti. S&P ha recentemente declassato il rating di USDT da “constrained” a “weak”, citando rischi legati alla trasparenza e alla concentrazione delle riserve. Anche l’ex CEO di BitMEX, Arthur Hayes, ha espresso preoccupazioni per la crescente esposizione a Bitcoin e oro.

Nel corso dell’anno, inoltre, le riserve Bitcoin di Tether hanno mostrato alcune oscillazioni. Dopo l’acquisto del primo trimestre, la società deteneva oltre 100.000 BTC, ma successive variazioni hanno portato gli esperti a ipotizzare che la società stesse vendendo.

Il CEO Paolo Ardoino ha tuttavia smentito queste ipotesi, spiegando che parte dei Bitcoin è stata conferita a “XXI”, in riferimento a Twenty One Capital, società sostenuta da Tether.

Al 1° gennaio, Twenty One Capital deteneva 43.514 BTC, classificandosi come la terza maggiore società quotata per riserve Bitcoin, dietro Mara Holdings e Strategy.

La grande corsa delle aziende a Bitcoin

L’allocazione di fine anno arriva inoltre nel pieno di una più ampia corsa delle aziende all’accumulo di Bitcoin. Martedì, la società giapponese quotata Metaplanet ha aggiunto altri 4.279 BTC, portando la propria tesoreria a 35.102 BTC.

Anche Strategy ha continuato a raccogliere capitale azionario e debito per espandere quella che è già la più grande tesoreria aziendale di Bitcoin, spingendo il proprio stack oltre quota 670.000 BTC.