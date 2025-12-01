Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, e diversi analisti di mercato hanno contestato il downgrade di S&P Global sulla capacità di USDt (USDT) di mantenere il suo ancoraggio al dollaro statunitense, sostenendo che l’agenzia di rating non ha preso in considerazione l’intera struttura patrimoniale e le fonti di ricavo di Tether.

Secondo Ardoino — che ha citato il report di attestazione di Tether per il terzo trimestre — alla fine del Q3 2025 gli asset totali del Tether Group ammontavano a circa 215 miliardi di dollari, mentre le passività totali legate alle stablecoin erano pari a circa 184,5 miliardi di dollari. Ha aggiunto:

“Alla fine del terzo trimestre del 2025, Tether disponeva di circa 7 miliardi di dollari di capitale proprio in eccesso, oltre ai circa 184,5 miliardi di dollari di riserve a copertura delle stablecoin, più altri 23 miliardi di dollari di utili non distribuiti inclusi nel capitale del Tether Group.

“S&P ha commesso lo stesso errore, ignorando il capitale aggiuntivo del gruppo e i circa 500 milioni di dollari in profitti mensili generati dai soli rendimenti dei Treasury statunitensi”, ha proseguito Ardoino.

Mercoledì, S&P Global ha declassato a “debole” il rating di USDt relativo al suo ancoraggio al dollaro — il punteggio più basso della scala — alimentando timori, incertezze e dubbi da parte di alcuni analisti nei confronti della società, ormai diventata un elemento fondamentale dell’infrastruttura del mercato crypto.

Gli analisti discutono sui fondamentali del bilancio di Tether

Arthur Hayes, analista di mercato e fondatore del crypto exchange BitMEX, ha ipotizzato che Tether stia acquistando grandi quantità di oro e BTC per compensare il calo delle entrate derivante dalla diminuzione dei rendimenti dei Treasury statunitensi.

Secondo Hayes, con il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, oro e BTC dovrebbero aumentare di valore; tuttavia, ha avvertito che una forte correzione di questi asset potrebbe mettere Tether in difficoltà.

“Un calo di circa il 30% della posizione in oro e BTC azzererebbe il loro capitale e renderebbe USDt, in teoria, insolvente”, ha affermato.

Joseph Ayoub, ex responsabile dell’analisi sugli asset digitali presso il colosso dei servizi finanziari Citi, ha dichiarato di aver dedicato “centinaia” di ore allo studio di Tether durante il suo incarico in azienda, respingendo le osservazioni di Hayes.

Ayoub ha affermato che Tether dispone di asset eccedenti rispetto a quanto riportato ufficialmente, gestisce un’attività estremamente redditizia che genera miliardi di dollari di interessi con appena 150 dipendenti ed è meglio collateralizzata delle banche tradizionali.