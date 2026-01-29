Tether, l’emittente di USDt — la più grande stablecoin per capitalizzazione di mercato — ha lanciato ufficialmente USAt, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense progettata specificamente per operare negli Stati Uniti.

Dopo un primo annuncio lo scorso anno, martedì Tether ha confermato il lancio formale sul mercato della stablecoin USAt, con Anchorage Digital Bank nel ruolo di emittente.

Tether descrive USAt come una “stablecoin regolamentata a livello federale e sostenuta dal dollaro”, pensata per operare in conformità con il GENIUS Act statunitense, che nel luglio 2025 ha introdotto il primo quadro normativo federale per le stablecoin di pagamento negli Stati Uniti.

Nell’annuncio di settembre, Tether aveva inoltre comunicato che Bo Hines — già a capo del Council of Advisers on Digital Assets del presidente repubblicano Donald Trump — avrebbe assunto il ruolo di CEO di Tether USAt.

Secondo i dati di CoinMarketCap, USAt debutta con una fornitura iniziale di 10 milioni di dollari come token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum.

USAt ora disponibile su Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX e MoonPay

Al momento del lancio, la nuova stablecoin di Tether dovrebbe essere disponibile su diverse piattaforme e crypto exchange, tra cui Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX e MoonPay.

“USAt è ora disponibile per gli utenti statunitensi che cercano un token garantito dal dollaro e progettato per operare all'interno del regime federale degli Stati Uniti”, ha affermato la società.

Cantor Fitzgerald, società globale di servizi finanziari, opera come custode designato delle riserve e operatore primario privilegiato, garantendo una gestione sicura degli asset e piena visibilità sulle riserve di USAt.

USAt soddisfa le esigenze istituzionali

L’annuncio ha messo in evidenza la maturità operativa di Tether come operatore della stablecoin più grande al mondo, USDt (USDT), nonché la conformità a un quadro normativo pensato per “le istituzioni più esigenti degli Stati Uniti”.

“USAt offre alle istituzioni un’opzione aggiuntiva: un token ancorato al dollaro e prodotto negli Stati Uniti”, ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether.

“USDT ha dimostrato per oltre un decennio che i dollari digitali possono offrire fiducia, trasparenza e utilità su scala globale”, ha aggiunto il CEO, sottolineando che USAt estende questa missione mettendo a disposizione un prodotto regolamentato a livello federale progettato specificamente per il mercato statunitense.

“Con il lancio di USAt, abbiamo un dollaro digitale progettato per soddisfare le esigenze normative federali”, ha affermato Hines, CEO di Tether USAt.

“Il nostro obiettivo è garantire stabilità, trasparenza e governance responsabile, assicurando che gli Stati Uniti continuino ad essere leader nell’innovazione del dollaro”, ha aggiunto.

Token di Tether in circolazione. Fonte: Tether transparency

Al momento della stesura di questo articolo, USAt non è ancora apparso sulla pagina dedicata alla trasparenza di Tether, che elenca quattro stablecoin sviluppate dall'azienda, tra cui USDt, CHNt ancorato allo yuan cinese, MXNt ancorato al peso messicano e XAUt garantito dall'oro.



