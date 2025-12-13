L’emittente di stablecoin Tether ha dichiarato di aver presentato un’offerta per acquisire integralmente la società calcistica italiana Juventus Football Club, un’operazione che, secondo quanto riportato, sarebbe già stata respinta.

Tether ha affermato venerdì di aver presentato a Exor, la holding della famiglia Agnelli, una proposta vincolante interamente in contanti per l’acquisto della quota di controllo del 65,4% della Juventus, detenuta da Exor da oltre 100 anni.

In caso di accettazione da parte di Exor, Tether ha precisato che lancerà un’offerta pubblica per le azioni rimanenti allo stesso prezzo. La Juventus è una società quotata in borsa con una capitalizzazione di mercato di 944,49 milioni di euro (circa 1,1 miliardi di dollari), dopo aver chiuso la seduta di venerdì in rialzo del 2,3% a 2,23 euro (2,62 $).

Tuttavia, AFP ha riferito che l’offerta di Tether sarebbe già stata respinta, citando una fonte vicina a Exor secondo cui “la Juventus non è in vendita”. Exor e Tether non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Cointelegraph.

Tether promette un investimento da 1,1 miliardi di dollari

Tether ha dichiarato di essere pronta a investire 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari) nel sostegno e nello sviluppo della Juventus se la transazione andrà a buon fine.

“Tether gode di una solida salute finanziaria e intende sostenere la Juventus con capitali stabili e un orizzonte a lungo termine”, ha affermato Paolo Ardoino, CEO di Tether.

“Per me, la Juventus è sempre stata parte della mia vita”, ha aggiunto Ardoino. “Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo ho imparato cosa significano impegno, resilienza e responsabilità, osservando la Juventus affrontare con dignità sia i successi sia le avversità”.

Tether, che emette l’omonima stablecoin Tether (USDT), ha cercato di diversificare il proprio business oltre il token, ampliando gli investimenti in intelligenza artificiale, robotica e in una piattaforma sanitaria.

La società ha acquistato per la prima volta una partecipazione nella Juventus a febbraio e ha incrementato la propria quota a oltre il 10% ad aprile.

Da allora ha cercato di aumentare la propria influenza sul club e, ad ottobre, ha nominato il suo vice responsabile degli investimenti, Zachary Lyons, insieme a Francesco Garino, nel consiglio di amministrazione della società calcistica.

Le proposte hanno dato i loro frutti, poiché gli azionisti della Juventus hanno approvato la nomina di Garino nel consiglio di amministrazione il mese scorso.