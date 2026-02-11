Tether rilascia sistema operativo open source per mining di Bitcoin

L'emittente di stablecoin Tether ha rilasciato il suo software open source per il mining di Bitcoin, descrivendolo come un mezzo per semplificare e scalare il mining di Bitcoin, promuovendo al contempo un'ulteriore decentralizzazione nel settore.

In un post pubblicato lunedì su X, Tether ha annunciato il lancio di MiningOS (MOS), affermando che lo stack software è un sistema operativo modulare e scalabile, progettato per essere utilizzato da chiunque, dagli hobbisti alle grandi istituzioni.

“Il settore del mining è stato a lungo limitato da sistemi chiusi e strumenti proprietari. MiningOS cambia questa situazione, introducendo trasparenza, apertura e collaborazione nel cuore dell'infrastruttura Bitcoin”, ha dichiarato Tether sul suo nuovo sito web MOS.

“Niente scatole nere. Niente lock-in. Niente limiti”, ha aggiunto Tether.

MiningOS di Tether fornisce un'architettura di mining self-hosted che comunica con altri dispositivi tramite una rete peer-to-peer integrata.

Il servizio è accompagnato da una piattaforma che consente ai miner di regolare semplicemente le impostazioni in base alle loro esigenze di scala e produzione.

Insieme all'annuncio di Tether, il CEO Paolo Ardoino ha affermato che MiningOS è una “piattaforma operativa completa che può essere scalata da una configurazione domestica a un sito di livello industriale, anche in più aree geografiche”.

Tether ha inizialmente annunciato i propri piani per un sistema operativo open source dedicato al mining di Bitcoin nel giugno dello scorso anno, sottolineando l'importanza che i nuovi miner fossero “in grado di entrare nel gioco e competere” senza dipendere da costosi fornitori terzi.

Tether si unisce ad altri grandi nomi del mondo delle criptovalute, come Block di Jack Dorsey, nel rilascio di uno stack open source per il mining di Bitcoin. Tuttavia, il software di Block è progettato per funzionare specificamente con il proprio hardware di mining, mentre MiningOS di Tether è stato realizzato per essere compatibile con un'ampia gamma di infrastrutture.

“MiningOS è open source con licenza Apache 2.0: gratuito da usare, gratuito da sviluppare, gratuito da migliorare. Costruito su protocolli Holepunch P2P, il che significa nessun servizio centralizzato, nessuna backdoor e nessuna dipendenza da terze parti”, ha affermato Tether.

La manovra di Tether rappresenta un altro importante sforzo da parte dell'azienda oltre alle stablecoin. Tether ha effettuato una serie di investimenti nel corso del 2025, che hanno riguardato la tokenizzazione, l'intelligenza artificiale e la finanza decentralizzata, diventando anche un più forte accumulatore di oro e Bitcoin.