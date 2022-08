Mercoledì scorso, Tether (USDT), emittente di stablecoin, ha dichiarato di non voler congelare gli indirizzi degli smart contract sanzionati dalla lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense, per il mixer cripto Tornado Cash. Per spiegare la decisione, Tether ha dichiarato che:

"Finora, l'OFAC non ha dichiarato che un emittente di stablecoin è tenuto a congelare gli indirizzi del mercato secondario pubblicati nella lista SDN dell'OFAC o gestiti da persone ed entità che sono state sanzionate dall'OFAC. Nessuna agenzia di polizia o autorità di regolamentazione statunitense ha presentato una richiesta di questo tipo, nonostante i nostri contatti quasi quotidiani con le forze dell'ordine statunitensi, le cui richieste forniscono sempre dettagli precisi".

Tether ha sottolineato che il congelamento unilaterale degli indirizzi dei portafogli o degli smart contract potrebbe essere una mossa "altamente disruptive" e "sconsiderata". "Potrebbe allertare i sospettati di un'imminente indagine delle forze dell'ordine, causare liquidazioni o abbandoni di fondi e compromettere la raccolta di ulteriori prove", ha dichiarato l'emittente.

A tutte le persone ed entità statunitensi è vietato interagire con gli indirizzi USDC, presenti nell'elenco SDN, del mixer di valute digitali e smart contract, con la possibilità di incorrere in severe sanzioni penali in caso di violazione. Tuttavia, Tether è un emittente con sede a Hong Kong e non accetta persone statunitensi come clienti né conduce affari negli Stati Uniti, sebbene segua volontariamente alcune normative statunitensi come parte della conformità.

Tether ha anche espresso riserve sulla decisione dell'emittente USD Circle di congelare unilateralmente gli indirizzi degli smart contract Tornado Cash all'inizio di questo mese. "Se effettuata senza istruzioni da parte delle autorità statunitensi, la mossa di USDC di inserire gli smart contract di Tornado Cash nella lista nera era prematura e avrebbe potuto compromettere il lavoro di altre autorità di regolamentazione e di polizia in tutto il mondo", afferma Tether.

L'azienda sottolinea che altri emittenti di stablecoin con sede negli Stati Uniti, come Paxos e Dai, non hanno congelato alcun wallet di Tornado Cash. Le sanzioni sono entrate in vigore l'8 agosto.