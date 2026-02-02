Tether, emittente di USDt, la stablecoin più grande al mondo, ha registrato nel 2025 circa 3 miliardi di dollari in meno di utili netti, mentre le sue riserve in titoli del Tesoro USA hanno raggiunto nuovi massimi storici.

In un report pubblicato venerdì e redatto dalla società di revisione contabile BDO, Tether ha comunicato utili netti superiori a 10 miliardi di dollari nel 2025, in calo di circa il 23% rispetto ai 13 miliardi di dollari riportati nel 2024.

Nel frattempo, la società ha dichiarato che le detenzioni dirette in Treasury statunitensi sono salite oltre i 122 miliardi di dollari nel 2025, segnando “il livello più alto mai raggiunto”. Secondo Tether, il dato riflette il “continuo spostamento verso asset altamente liquidi e a basso rischio”.

Il totale degli asset di Tether è aumentato di 49,17 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente. Fonte: BDO

La società ha emesso 50 miliardi di dollari in nuovi USDt (USDT) nel corso dei 12 mesi, con il CEO di Tether, Paolo Ardoino, che ha affermato come la popolarità della stablecoin sia cresciuta poiché la “domanda globale” di dollari statunitensi si sta spostando al di fuori dei tradizionali canali bancari.

USDt ha registrato un'impennata nelle economie lente e frammentate

“Soprattutto nelle regioni in cui i sistemi finanziari sono lenti, frammentati o inaccessibili”, ha dichiarato, sostenendo che la stablecoin è “diventata il social network monetario più diffuso nella storia dell’umanità”.

Gli operatori del mercato crypto seguono con attenzione i conti di Tether, poiché la sua stablecoin rappresenta una componente rilevante dell’ecosistema. Secondo CoinMarketCap, USDt è la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, dopo Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) , con un valore di 185,51 miliardi di dollari.

I profitti e le riserve di Tether offrono indicazioni sulla fiducia nel mercato delle stablecoin, un fattore rilevante per trader ed exchange che utilizzano USDt come sostituto del dollaro per finalità di liquidità e collateralizzazione.

Tether, che emette anche la stablecoin XAUt (XAUT) ancorata all’oro, sta accumulando metallo prezioso come parte delle proprie riserve da tempo, riportando un’esposizione di 12 miliardi di dollari a settembre 2025.

La società detiene 520.089 once troy d’oro a copertura di XAUT — pari a circa 16,2 tonnellate metriche — separate da una riserva più ampia di 130 tonnellate metriche, valutata circa 22 miliardi di dollari ai prezzi correnti.

“Tether mantiene circa 130 tonnellate metriche di oro fisico, e l’oro a garanzia di ogni token XAUT è detenuto separatamente, rendendolo idoneo al rimborso con consegna fisica”, ha dichiarato di recente un portavoce di Tether a Cointelegraph.