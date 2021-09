Per quanto promettente sia a prima vista l'idea di partecipare a una Initial DEX Offering (IDO), la questione è più complessa di quanto potrebbe sembrare. A volte anche alcuni dei launchpad più popolari hanno lasciato i primi investitori con quasi nulla in mano, mentre le whale scaricavano le loro partecipazioni dopo periodi di maturazione incredibilmente brevi.

Genesis Pool (GPool) è un launchpad cross-chain guidato dalla comunità, che sostiene di aver trovato la soluzione ai difetti dell'attuale modello di launchpad. Creando una piattaforma democratica che mette più token nelle mani degli investitori, GPool mira a realizzare uno scenario in cui anche gli utenti più piccoli possono diventare realmente seed investor.

In genere, il modello di launchpad convenzionale prevede complessi sistemi a livelli e allocazioni insufficienti di IDO token. Anche se un investitore riesce ad accedere alla quantità desiderata di token, la pressione di vendita delle whale spesso fra crollare il prezzo dell'asset subito dopo il lancio. GPool mira a risolvere questo problema semplificando il processo e creando un'allocazione più equa dei token.

Innanzitutto, agli investitori che acquistano sul launchpad – con una somma iniziale ragionevole – viene garantita durante la prevendita una certa assegnazione di token. GPool ha anche eliminato completamente il sistema a livelli, rendendo tutti i partecipanti uguali e con il medesimo diritto di voto.

Una IDO per gli investitori retail

In linea con la convinzione che la comunità degli investitori retail dovrebbe essere il cuore pulsante dell'operazione, GPool ha assegnato il 67% dei token coniati nella propria IDO agli investitori in whitelist, senza sottoporli a un periodo di vesting post-lancio.

Per maggiori informazioni su GPool, clicca qui

"Questa sarà l'allocazione di token più generosa in una launchpad IDO. Non ci saranno seed o investimenti privati, e le singole allocazioni varieranno da 500 a 1.000 dollari," ha spiegato il progetto.

Non molto tempo dopo, GPool ha riferito che la sua IDO ha riscontrato un enorme successo: ha raccolto complessivamente 1,27 milioni di dollari. Il prezzo del token nativo di GPool è cresciuto di oltre il 531% in una settimana rispetto al prezzo di lancio iniziale di 0,0038$, accrescendo ulteriormente la fiducia dei primi follower nel progetto.

Prepararsi al decollo

Il primo listing su GPool, DePo, è avvenuto con successo: il token è ora disponibile sul launchpad. La società prevede di ospitare tre IDO, e sta per avviare la sua seconda offerta chiamata Transient. La data di inizio è prevista per il 29 settembre, e pianifica di raccogliere 1.200.000$.

Transient è un ecosistema decentralizzato, definito dall'azienda "l'Amazon degli smart contract:" lo scopo del progetto è promuovere l'adozione della blockchain in tutto il mondo, anche per chi non è un esperto di programmazione. GPool prevede l'integrazione con Omniscia, una piattaforma di sviluppo e audit per smart contract, al fine di "compiere la missione di Transient."

Se il progetto dovesse diventare una componente importante dell'ecosistema crypto, la comunità di GPool otterrebbe guadagni significativi dal loro investimento iniziale:

"Negoziamo con i progetti in anticipo e li incoraggiamo a distribuire la maggior parte delle loro allocazioni di token alla comunità, per garantire che non ci siano operazioni di pump and dump. Diamo un maggiore controllo nelle mani dei membri della community che credono davvero nel progetto."

Nei prossimi mesi, GPool prevede di far crescere il suo ecosistema community-driven includendo una serie di nuove funzionalità. Queste includono una staking pool multi-token unilaterale (Genesis Staking Pool), un programma di ricompense per gli investitori più fedeli (GPass), e persino un token bridge in collaborazione con Glitch Finance, che renderà la piattaforma completamente interoperabile.

Per maggiori informazioni su GPool, clicca qui