TIX, un livello di settlement per il settore degli eventi dal vivo, è emerso dal segreto commerciale con l'obiettivo di applicare il prestito decentralizzato (DeFi) e il settlement on-chain a un settore che ha funzionato a lungo come un mercato creditizio privato.

Ad oggi, la rete TIX ha facilitato la vendita di biglietti per oltre 8 milioni di dollari e generato circa 2 milioni di dollari di finanziamenti per le sedi. L'attività è stata condotta attraverso KYD Labs, con il lancio di TIX previsto sulla mainnet Solana entro metà 2026, secondo quanto riferito dalla società a Cointelegraph.

TIX, guidato dai veterani di Ticketmaster e Buildspace, funge da livello di regolamento e finanziamento sottostante per KYD Labs, una piattaforma di biglietteria rivolta ai consumatori che ha raccolto 7 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dalla società di venture capital a16z.

Mentre KYD Labs fornisce l'interfaccia utilizzata dalle sedi e dagli artisti per vendere biglietti e gestire eventi, TIX gestisce l'infrastruttura on-chain, tokenizzando i biglietti e consentendo i flussi di finanziamento, regolamento e rimborso.

TIX mira ad affrontare quello che descrive come il modello di credito e debito del settore degli eventi dal vivo, in cui le sedi e i promotori fanno affidamento su finanziamenti anticipati prima della vendita dei biglietti. L'azienda lo fa trasformando i biglietti in asset reali on-chain (RWA).

In pratica, il modello è progettato per consentire alle sedi di accedere a capitali anticipati da più fonti, consentire agli artisti di vendere direttamente i biglietti e offrire ai fan commissioni più basse insieme a politiche di rivendita più trasparenti.

Ticketmaster considera seriamente la tecnologia blockchain

Sebbene i livelli di regolamento basati su blockchain stiano cercando di scalzare il dominio di Ticketmaster nel settore della biglietteria, l'azienda stessa sta sperimentando questa tecnologia da diversi anni.

Ticketmaster sta lavorando sulla tecnologia blockchain almeno dal 2019, scegliendo la blockchain Flow nel 2022 per supportare le sue iniziative di biglietteria basate su token non fungibili (NFT).

Da allora, Ticketmaster ha emesso quasi 100 milioni di biglietti NFT, secondo un rapporto di TheStreet, che ha citato la continua integrazione della tecnologia NFT in diverse app come prova di un'adozione sostenuta nonostante il calo di entusiasmo dal 2022.

Nel frattempo, i sostenitori della tecnologia RWA sostengono che essa offra chiari vantaggi per la biglietteria, tra cui la possibilità di coniare biglietti come asset digitali unici che riducono le frodi e le contraffazioni. La tokenizzazione può anche introdurre una maggiore trasparenza e controllo nei mercati secondari di rivendita.

Sebbene gli NFT e gli RWA possano essere sovrapponibili, descrivono concetti distinti. Gli NFT si riferiscono al formato tecnico di un token, mentre gli RWA descrivono l'asset o i diritti sottostanti rappresentati. Nella biglietteria, un RWA può essere implementato utilizzando gli NFT per tokenizzare l'accesso.