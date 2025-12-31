La domanda di azioni tokenizzate ha accelerato dopo il loro debutto mainstream all’inizio di quest’anno, indicando questa asset class emergente come un possibile segnale precoce di un’adozione più ampia della blockchain, oltre Bitcoin e stablecoin.

Secondo i dati di Token Terminal, la capitalizzazione di mercato complessiva delle azioni tokenizzate ha raggiunto un record di 1,2 miliardi di dollari, trainata da una forte crescita a settembre e dicembre.

“Le azioni tokenizzate oggi sono come le stablecoin nel 2020”, ha affermato Token Terminal, sottolineando quanto il mercato sia ancora nelle fasi iniziali. Nel 2020 le stablecoin erano agli albori, ma da allora si sono espanse fino a diventare un settore da circa 300 miliardi di dollari.

Il mercato delle azioni tokenizzate ha registrato una rapida espansione dalla sua fase iniziale nella prima metà dell'anno. Fonte:: Token Terminal

Altri esperti del settore hanno paragonato le azioni tokenizzate al boom della finanza decentralizzata (DeFi) dei primi mesi del 2020, sottolineando il potenziale di un numero maggiore di titoli azionari globali che potrebbero passare onchain e beneficiare di un regolamento più rapido, di negoziazioni 24 ore su 24 e della proprietà frazionata.

La spinta istituzionale dietro le azioni tokenizzate

L’accelerazione dell’attività sulle azioni tokenizzate registrata a settembre non è stata una coincidenza. In quel periodo, Backed Finance ha lanciato la suite di prodotti xStocks su Ethereum, introducendo circa 60 titoli azionari tokenizzati attraverso partnership con i crypto exchange Kraken e Bybit.

All’inizio di questo mese, la società di tokenizzazione Securitize ha annunciato l’intenzione di introdurre il trading on-chain conforme per le azioni quotate, promettendo la proprietà diretta delle azioni.

Nel frattempo, Ondo Finance prevede di lanciare azioni statunitensi tokenizzate ed ETF su Solana all’inizio del 2026.

Anche Coinbase si muove nella stessa direzione, annunciando questo mese l’intenzione di offrire il trading azionario nell’ambito del suo progetto per diventare un “everything exchange”.

Forse il segnale più forte dell’interesse istituzionale è arrivato quando il Nasdaq ha rivelato di aver presentato una richiesta alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per offrire azioni tokenizzate sulla propria piattaforma. Il responsabile della strategia per gli asset digitali della borsa, Matt Savarese, ha definito la tokenizzazione una priorità strategica di primo piano.

“Non intendiamo stravolgere il sistema; vogliamo che tutti partecipino a questo cambiamento e contribuiscano a rendere la tokenizzazione sempre più diffusa”, ha dichiarato Matt Savarese, responsabile della strategia per gli asset digitali del Nasdaq, in un'intervista. Fonte CNBC



