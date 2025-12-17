La recente volatilità di Bitcoin non è bastata a impedire alle società di tesoreria aziendale di accumulare l'asset digitale, con American Bitcoin, sostenuta da Eric Trump, che ha superato ProCap Financial, fondata dall'imprenditore Anthony Pompliano, nel totale delle partecipazioni in Bitcoin.

American Bitcoin ha aggiunto più di 1.000 BTC (BTC) alle sue riserve da inizio dicembre, portando il suo totale a 5.044 BTC, per un valore di circa 443 milioni di dollari, stando ai dati del tracker di settore BitcoinTreasuries.NET.

ProCap Financial, fondata con l'obiettivo di realizzare una piattaforma finanziaria e un veicolo di investimento incentrati su Bitcoin, è scesa al 22° posto tra i detentori aziendali, con circa 5.000 BTC. In base ai dati, anche questa società ha aumentato il proprio saldo in Bitcoin nelle ultime settimane.

American Bitcoin è diventata pubblica a inizio anno in seguito a una fusione inversa con Gryphon Digital Mining, società di mining di Bitcoin quotata in borsa. La compagnia ha debuttato a marzo dopo il rebranding da American Data Center ed è stata presentata dai figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Donald Trump Jr. ed Eric Trump.

ProCap di Pompliano è stata quotata in borsa dopo aver chiuso un round di raccolta fondi da 750 milioni di dollari durante l'estate attraverso una società di acquisizione a scopo speciale, con il mandato di fornire agli investitori esposizione a Bitcoin e all'economia più ampia degli asset digitali.

Sotto pressione i titoli proxy di Bitcoin

Il 2025 è stato descritto come il “momento dell'IPO” di Bitcoin dal direttore degli investimenti di Bitwise Matt Hougan, una caratterizzazione ripresa da altri veterani di Wall Street che affermano che i primi investitori stanno ora realizzando guadagni considerevoli grazie all'ingresso di nuovo capitale nel mercato attraverso fondi negoziati in borsa e acquirenti aziendali.

“Nel mondo tradizionale, questo momento è chiamato IPO. È il momento in cui i primi sostenitori incassano, i fondatori diventano ricchi e i venture capitalist restituiscono il denaro ai loro soci accomandanti”, ha affermato Jordi Visser di 22V Research durante un recente episodio del podcast con Anthony Pompliano.

La corsa alla tesoreria aziendale di Bitcoin ha subito una forte accelerazione, con i primi 100 detentori quotati in borsa che hanno accumulato complessivamente più di 1,08 milioni di BTC. Allo stesso tempo, i titoli azionari con esposizione diretta a Bitcoin, sia attraverso partecipazioni di tesoreria che attraverso operazioni commerciali principali, hanno registrato una rinnovata volatilità in un contesto di più ampia rivalutazione del rischio sui mercati.

American Bitcoin è stata tra le più colpite, con le sue azioni che hanno registrato un crollo superiore al 50% in una sola sessione all'inizio di questo mese. Le azioni di Strategy, guidata da Michael Saylor, sono scese di oltre il 60% rispetto al loro massimo storico, sottolineando la crescente tensione che devono affrontare le società di tesoreria focalizzate sul Bitcoin.

Nonostante la volatilità, le aziende continuano ad acquistare. Lunedì Strategy ha dichiarato di aver acquisito oltre 10.000 BTC solo la scorsa settimana, portando il totale delle ultime due settimane a oltre 20.000 BTC.