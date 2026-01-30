I funzionari dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontreranno lunedì i dirigenti del settore bancario e delle criptovalute, mentre i legislatori cercano di sbloccare il CLARITY Act, attualmente in fase di stallo.

Fonti a conoscenza della questione hanno riferito a Reuters che l’incontro sarà ospitato dal Crypto Council della Casa Bianca e riunirà associazioni di categoria del settore per discutere come il disegno di legge tratta gli interessi e altre reward offerte dalle stablecoin ancorate al dollaro.

La legislazione è bloccata al Senato da tempo, con una votazione della Commissione Bancaria prevista all'inizio di questo mese e poi rinviata a causa delle preoccupazioni sollevate da alcuni legislatori e gruppi industriali in merito alle disposizioni sugli interessi delle stablecoin.

Il CLARITY Act è un disegno di legge sulla struttura del mercato crypto che mira a chiarire il quadro normativo per gli asset digitali negli Stati Uniti, inclusa la ripartizione delle competenze di vigilanza tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Banche e società crypto si scontrano sulle regole relative agli interessi delle stablecoin

I progressi sul CLARITY Act sono stati rallentati da una disputa sulla possibilità che soggetti terzi possano offrire rendimenti sulle stablecoin.

Sebbene il GENIUS Act, approvato nel luglio 2025, vieti agli emittenti di stablecoin di corrispondere interessi, lascia aperta la questione se exchange o altri intermediari possano offrire ricompense, una lacuna normativa che ha alimentato le tensioni tra le società crypto e le banche tradizionali.

Da mesi, i lobbisti bancari esercitano pressioni sul Congresso affinché vieti i rendimenti sulle stablecoin offerti da terzi, sostenendo che ciò potrebbe innescare una fuga dei depositi e indebolire il sistema bancario. Il 15 gennaio, il CEO di Bank of America Brian Moynihan ha avvertito che le stablecoin fruttifere potrebbero sottrarre fino a 6.000 miliardi di dollari alle banche statunitensi, limitando potenzialmente la capacità di credito e aumentando i costi di finanziamento.

I crypto exchange come Coinbase, che offrono ricompense sui depositi in stablecoin, ribattono che le banche starebbero tentando di usare la legislazione per eliminare la concorrenza. Il 14 gennaio, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha ritirato il sostegno dell’azienda al disegno di legge, affermando che Coinbase “preferirebbe non avere alcuna legge piuttosto che una legge sbagliata”.

L’opposizione al disegno di legge all’interno del settore crypto non è però uniforme. Diverse aziende di primo piano e gruppi di advocacy, tra cui Coin Center, a16z, la Digital Chamber, Kraken e Ripple, hanno espresso il proprio sostegno alla versione del CLARITY Act approvata dal Senato.





