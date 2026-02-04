Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato di essere a conoscenza dell’investimento multimilionario che coinvolgerebbe un membro della famiglia reale di Abu Dhabi ed entità legate alla piattaforma crypto World Liberty Financial.

“Non ne so nulla”, ha dichiarato Trump lunedì ai giornalisti, rispondendo a una domanda sul suo coinvolgimento nell’operazione.

“Se ne occupano i miei figli — se ne occupa la mia famiglia”, ha aggiunto. “Immagino che ricevano investimenti da persone diverse”.

Secondo quanto riportato sabato dal The Wall Street Journal, lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia reale di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, avrebbe acquistato una quota del 49% in World Liberty Financial (WLFI) per 500 milioni di dollari, quattro giorni prima dell’insediamento di Donald Trump.

L’articolo del WSJ si basa su documenti di WLFI e su dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti.

La prima tranche versata da una società sostenuta da Tahnoon, Aryam Investment 1, sarebbe stata di 250 milioni di dollari, di cui 187 milioni destinati a entità riconducibili alla famiglia Trump.

Altri 31 milioni di dollari sarebbero stati indirizzati a un’entità collegata a Zak Folkman e Chase Herro, due dei fondatori di WLFI.

L’accordo renderebbe Aryam Investment 1 il principale azionista di World Liberty Financial (WLFI), alimentando preoccupazioni sull’influenza straniera in una società crypto statunitense strettamente legata al presidente Donald Trump, che figura tra i nove fondatori di WLFI insieme ai figli Donald Trump Jr., Eric Trump e Barron Trump.

Lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan mantiene relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti ed è presidente di Group 42, conglomerato di intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi che a dicembre ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per l’acquisto di chip avanzati da Nvidia e Advanced Micro Devices.

Senatore critica i legami di Trump con le crypto

La notizia della partecipazione dello sceicco Tahnoon in World Liberty Financial (WLFI) potrebbe intensificare il controllo normativo e mediatico sui legami di Donald Trump con il settore crypto.

A gennaio, la senatrice democratica Elizabeth Warren ha sollecitato il regolatore bancario statunitense a rinviare l’esame della richiesta di licenza bancaria di WLFI, fino a quando Trump non avesse dismesso la propria partecipazione nella piattaforma.

Successivamente, l’Office of the Comptroller of the Currency ha respinto l’istanza di Warren, affermando che eventuali legami politici o interessi finanziari personali non avrebbero inciso sulla valutazione procedurale, che sarebbe stata sottoposta alla stessa “rigorosa revisione” prevista per qualsiasi altra domanda.

Il portavoce della WLFI David Wachsman ha espresso un parere simile a Bloomberg:

“L'idea che, quando raccoglie capitali, un'azienda americana privata debba essere soggetta a standard particolari che nessun'altra azienda simile è tenuta a rispettare è ridicola e antiamericana”.