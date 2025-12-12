Trust Wallet, il wallet crypto self-custodial di proprietà del co-fondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao, ha stretto una partnership con Revolut, unicorno fintech europeo e gigante del digital banking, per introdurre un nuovo modo di acquistare crypto asset sulla sua piattaforma.

Gli utenti di Trust Wallet possono ora acquistare Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL) con Revolut attraverso un'integrazione diretta, ha annunciato giovedì la società.

Con un acquisto minimo a partire da 10 euro (12 $) e un limite massimo di 23.000 euro (26.950 $) al giorno e per transazione, la nuova opzione di acquisto di Trust Wallet dovrebbe fornire un modo più veloce e facile per accedere alle criptovalute dall'Europa.

A ottobre, Revolut ha ottenuto l'approvazione normativa dalla Cyprus Securities and Exchange Commission per offrire servizi crypto in 30 mercati dello Spazio Economico Europeo in conformità con il quadro dell'Unione Europea Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).

Revolut si aggiunge alla lista dei servizi on-ramp di Trust Wallet

Revolut si aggiunge a un’ampia gamma di soluzioni on-ramp — ovvero opzioni per acquistare criptovalute da trasferire e conservare direttamente nei wallet self-custodial degli utenti di Trust Wallet — tra cui MoonPay, Mercuryo, Binance Connect, Topper, AlchemyPay, Ramp, Paybis e Swapped.com.

D’altro canto, MoonPay, Mercuryo e Ramp restano le uniche tre opzioni off-ramp, ha dichiarato a Cointelegraph la CEO di Trust Wallet, Eowyn Chen.

“La partnership con Revolut, una delle più grandi neobanche europee con oltre 65 milioni di utenti verificati, consente a Trust Wallet di offrire un metodo fluido ed efficiente in termini di costi per finanziare i wallet e accedere alle criptovalute”, ha affermato Chen, aggiungendo:

“Per i nostri utenti, ciò significa un onboarding più rapido, zero commissioni aggiuntive da parte di Revolut e accesso immediato alle principali criptovalute come BTC, ETH, SOL, USDC e USDT, il tutto mantenendo il pieno controllo dei propri asset”.

Secondo l'annuncio, BTC, ETH e SOL sono gli unici tre cripto-asset supportati inizialmente dall'integrazione, ma le società hanno dichiarato che prevedono di aggiungere stablecoin come USDC (USDC) di Circle in una fase successiva.

La funzione consente acquisti di cripto-asset a zero commissioni utilizzando diverse valute fiat supportate da Revolut, tra cui l'euro, la sterlina britannica, la corona ceca, la corona danese, lo złoty polacco e altre.

Sebbene gli acquisti di criptovalute tramite Revolut–Trust Wallet siano offerti a zero commissioni, in molti casi l’aggiunta di fondi a un conto Revolut non è gratuita, inclusi i bonifici bancari, le ricariche con carta e i depositi in contanti. Secondo le FAQ di Revolut, i depositi in contanti sono soggetti a una commissione dell’1,5% e sono limitati a 3.000 $ per mese solare.

L’integrazione è arrivata poco dopo che Revolut ha ottenuto una valutazione di 75 miliardi di dollari, in seguito al completamento di una vendita privata di azioni a fine novembre. “Questo ci rende la società privata più preziosa d’Europa e una delle prime 10 al mondo per valore tra le aziende private”, ha dichiarato Revolut in un post su X.

Trust Wallet, sostenuto da CZ, ha ampliato attivamente la propria presenza in settori di mercato emergenti, tra cui i prediction market e la tokenizzazione dei real-world asset (RWA), ampliando l'accesso a queste offerte per gli utenti che effettuano self-custody.

Cointelegraph ha contattato Revolut e Trust Wallet per un commento sull’integrazione, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.