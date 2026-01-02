Il mining e il trading di criptovalute sono ora legali in Turkmenistan dopo che una nuova legge firmata dal presidente Serdar Berdimuhamedow a fine novembre è entrata in vigore giovedì.

L’attuazione della normativa potrebbe consentire al Paese dell’Asia centrale di diversificare l’economia, riducendo la forte dipendenza dalle esportazioni di gas naturale e sfruttando l’energia in eccesso per il mining di criptovalute, seguendo l’esempio del vicino Kazakhstan.

Il Turkmenistan è considerato uno dei Paesi più chiusi al mondo, ma negli ultimi anni ha intrapreso diverse iniziative di apertura economica, anche nei settori turistico ed energetico.

L’apertura ora si estende all’intero comparto crypto: la legge consente anche ai non residenti di minare criptovalute nel Paese, previa registrazione.

Sono inoltre ammessi i pool di mining.

I exchange crypto con sede in Turkmenistan dovranno ottenere licenze, implementare procedure Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) e rispettare specifici requisiti di cold storage, secondo quanto stabilito dalla legge.

Le nuove leggi hanno anche chiarito che le criptovalute non sono ancora riconosciute come moneta a corso legale, valuta o titolo in Turkmenistan.

L'adozione delle crypto è in costante aumento nell'Asia centrale

Il Kazakhstan, Paese confinante con il Turkmenistan, è diventato un peso massimo del mining Bitcoin nel 2021, dopo che il divieto imposto dalla Cina ha spinto un numero significativo di crypto miner a trasferirsi nel Paese. Nel frattempo, il Pakistan, uno degli alleati più stretti del Turkmenistan, ha compiuto alcuni dei progressi più significativi nella regolamentazione delle criptovalute nel 2025.

Tra i principali risultati del Pakistan figurano l’istituzione della Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, l’autorizzazione ai crypto exchange Binance e HTX a operare nel Paese, la creazione di una riserva Bitcoin e la nomina dell’ex CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) come consulente strategico.

Tuttavia, la velocità di adozione potrebbe risultare più lenta in Turkmenistan, alla luce dei rigidi controlli governativi sull’accesso a Internet, della stretta supervisione delle attività finanziarie e del limitato afflusso di investimenti esteri.