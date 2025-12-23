Il Regno Unito procede con decisione verso una regolamentazione completa del proprio mercato delle criptovalute. Questa settimana, la Financial Conduct Authority (FCA) ha avviato un'ampia consultazione che delinea le norme proposte per gli scambi di criptovalute, i servizi di staking, le piattaforme di prestito e la finanza decentralizzata.

Le proposte seguono la nuova legislazione secondaria del Tesoro britannico che introduce formalmente le attività legate alle criptovalute nel quadro dei servizi finanziari del Paese, con una data di attuazione prevista per il 25 ottobre 2027.

Nell'episodio di Byte-Sized Insight di questa settimana, Cointelegraph ha esplorato cosa significa questa consultazione per il mercato delle criptovalute del Regno Unito e come i leader del settore stanno interpretando la direzione intrapresa dall'autorità di regolamentazione. Abbiamo parlato con Perry Scott, responsabile delle politiche britanniche presso Kraken e presidente del Cryptoasset Business Council del Regno Unito, per analizzare le novità e la posta in gioco.

Da supervisione frammentata a struttura di mercato completa

Finora, l'approccio del Regno Unito alla regolamentazione delle criptovalute è stato frammentario. Le aziende hanno operato nel rispetto delle norme antiriciclaggio e dei severi requisiti di promozione finanziaria, ma non esisteva un quadro normativo unificato che disciplinasse il funzionamento dei mercati delle criptovalute.

Scott ha descritto questo momento come atteso da tempo.

“Il Natale è arrivato in anticipo per gli appassionati di politica come me”.

Ancora più importante, la consultazione prevede una tempistica precisa. “Segnatevi la data sul calendario perché il segnale di partenza è stato dato”, ha affermato Scott, riferendosi alla data di entrata in vigore prevista per il 2027, che indica che il settore sta passando dalla fase di attesa a quella di preparazione.

Exchange, staking e lending al centro dell'attenzione

Al centro della consultazione vi è la struttura del mercato, in particolare le modalità di regolamentazione delle borse valori e le modalità di accesso alla liquidità. Scott ha accolto con favore il riconoscimento da parte della FCA del carattere intrinsecamente globale dei mercati delle criptovalute, affermando che “l'accesso alla liquidità globale favorirà migliori risultati di esecuzione per i consumatori”.

Il Regno Unito sta inoltre elaborando un approccio distinto allo staking. All'inizio di quest'anno, è diventato una delle prime giurisdizioni importanti a separare lo staking dalle norme tradizionali sui servizi finanziari. In base alla consultazione, lo staking sarebbe regolato da requisiti specifici, una mossa che Scott ha definito “all'avanguardia a livello mondiale”.

La consultazione è aperta fino al 12 febbraio e le aziende stanno già apportando le opportune modifiche. Scott ribadisce:

“Le aziende britanniche non resteranno con le mani in mano ad aspettare”.

Ha affermato che la certezza normativa potrebbe creare “centinaia, se non migliaia di posti di lavoro” nei settori della conformità, legale e tecnico.

Mentre il Regno Unito si posiziona tra il regime MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) dell'UE e il rinnovato slancio normativo negli Stati Uniti, l'esito di questo processo potrebbe determinare se emergerà come un hub competitivo nel settore delle criptovalute o se faticherà a tenere il passo.

Per ascoltare la conversazione completa su Byte-Sized Insight, ascolta l'episodio completo sulla pagina dei podcast di Cointelegraph , Apple Podcasts o Spotify. E ricorda di dare un'occhiata alla programmazione completa degli altri programmi di Cointelegraph!