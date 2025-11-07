Martedì l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha emesso una sentenza contrastante nella causa Getty Images contro Stability AI relativa alla proprietà intellettuale, intentata nel 2023, favorendo in gran parte Stability AI ma lasciando senza risposta alcune questioni fondamentali sull'uso da parte dell'IA di materiale protetto da copyright.

Getty è proprietaria di una libreria di immagini online protette da copyright, che concede in licenza agli utenti a pagamento. Il modello di intelligenza artificiale Stable Diffusion di Stability, addestrato utilizzando materiale online, avrebbe violato il suo marchio e il materiale protetto dal diritto d'autore.

Il modello di intelligenza artificiale Stable Diffusion di Stability avrebbe violato il marchio registrato di Getty, in alcuni casi riproducendone la filigrana. Tuttavia, le conclusioni erano “di portata estremamente limitata”, ha sentenziato la giudice Joanna Smith.

Sentenza del giudice Smith. Fonte: UK High Court of Justice



Getty non è riuscita a dimostrare che alcun utente britannico abbia utilizzato Stable Diffusion per riprodurre il watermark, come richiesto dalla legge britannica per provare la “violazione primaria”, ha stabilito il giudice.

La Smith ha inoltre rigettato l'accusa di “violazione secondaria” in quanto il modello IA non memorizza né riproduce le immagini, non soddisfacendo i requisiti per una violazione ai sensi del Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) del 1988 del Regno Unito. Il giudice ha quindi redatto la seguente sentenza:

“Sebbene un ‘articolo’ possa costituire un oggetto immateriale ai fini del CDPA, un modello di intelligenza artificiale come Stable Diffusion, che non memorizza né riproduce alcuna opera protetta da copyright e non lo ha mai fatto, non costituisce una ‘copia illecita’ e pertanto non vi è alcuna violazione ai sensi degli articoli 22 e 23 del CDPA.”

La sentenza consente ai marchi di proteggere i propri brand dalla riproduzione da parte dell'IA, ma gli aspetti tecnici del caso impediscono che si crei un precedente giuridico di ampia portata, lasciando aperte al dibattito questioni fondamentali relative alla formazione dell'IA e alla proprietà intellettuale.

Blockchain e Web3 potrebbero fornire supporto fondamentale a creatori di contenuti per proteggere il proprio lavoro

A ottobre 2023, il giudice statunitense William Orrick emise una sentenza simile, respingendo la maggior parte delle accuse di violazione del copyright contro Midjourney AI, DeviantArt e Stability AI.

Orrick sostenne che le immagini generate dai modelli di IA non costituiscono una violazione del copyright in quanto non presentano alcuna somiglianza con le opere originali degli artisti su cui sono stati addestrati i modelli.

La carenza di tutele legali per i creatori di contenuti e gli artisti ha indotto diverse aziende blockchain e Web3 a creare soluzioni per la provenienza dei dati al fine di registrare la proprietà e verificare le fonti delle informazioni, il materiale protetto da copyright e altre proprietà intellettuali.

Tra queste figurano i token non fungibili (NFT), che possono essere utilizzati per tracciare la proprietà originale e assegnare i diritti d'autore per opere d'arte, saggi, libri, produzioni musicali e altre opere creative.