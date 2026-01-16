L’Ucraina ha bloccato l’accesso alla piattaforma di prediction market Polymarket, classificando le sue attività come gioco d’azzardo non autorizzato ai sensi della normativa nazionale.
La decisione è stata emessa dalla National Commission for the Regulation of Electronic Communications (NCEC) il 10 dicembre 2025, con la Risoluzione n. 695. Il provvedimento impone ai fornitori di servizi Internet di limitare l’accesso alle risorse online che organizzano, gestiscono o facilitano attività di gambling senza una licenza valida.
Nell’ambito dell’applicazione della misura, il dominio polymarket.com è stato inserito nel registro pubblico ucraino dei siti web bloccati, interrompendo di fatto l’accesso alla piattaforma dal territorio nazionale, secondo quanto riportato lunedì dai media locali.
Polymarket si distingue dai siti di scommesse tradizionali in quanto consente agli utenti di acquistare e vendere “quote” legate all’esito di eventi reali, con prezzi che riflettono le probabilità implicite del mercato, anziché offrire quote fisse.
L'Ucraina critica Polymarket per le scommesse legate alla guerra
Il blocco di Polymarket arriva dopo le critiche mosse dalle autorità ucraine alla piattaforma per aver facilitato le scommesse su eventi geopolitici legati all'invasione russa.
Polymarket è vietato in altri 33 paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Belgio, Iran, Singapore, Iraq, Corea del Nord, Thailandia, Taiwan e Australia.
Fondata nel 2020 da Shane Coplan, Polymarket è cresciuta fino a diventare una delle piattaforme di prediction più importanti a livello globale, con una valutazione stimata di 8 miliardi di dollari. Tutte le scommesse su Polymarket vengono effettuate utilizzando la stablecoin USDC (USDC) sulla blockchain Polygon, rendendo le transazioni e i pagamenti verificabili pubblicamente.
Un legislatore statunitense intende vietare l'insider trading sui prediction market
Come riportato di recente da Cointelegraph, il rappresentante statunitense Ritchie Torres sta preparando una proposta di legge volta a limitare l’insider trading sui prediction market, in seguito alle verifiche su una scommessa altamente redditizia collegata alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
La misura proposta, nota come Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, vieterebbe ai legislatori federali, ai funzionari politici e ai dipendenti dell'esecutivo di negoziare contratti legati a risultati politici o normativi quando sono in possesso di informazioni non pubbliche ottenute grazie al loro ruolo ufficiale.
La scorsa settimana, il regolatore delle scommesse sportive del Tennessee ha inoltre ordinato a Kalshi, Polymarket e Crypto.com di sospendere l’offerta di contratti su eventi sportivi ai residenti dello Stato.