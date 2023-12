Un'agenzia delle Nazioni Unite incaricata di aiutare i Paesi a eliminare la povertà si appresta a formare i suoi 22.000 dipendenti nella tecnologia blockchain, con l'obiettivo finale di aiutare gli Stati in difficoltà a raggiungere uno "sviluppo sostenibile".

Secondo una dichiarazione del 30 novembre, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) ha stretto una partnership con la Fondazione Algorand per lanciare nel 2024 un'accademia focalizzata sulla blockchain.

All'accademia prenderanno parte i 22.000 membri del personale dell'UNDP in 170 Paesi, istruendoli sui registri distribuiti e sulla blockchain, compreso il modo in cui questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per migliorare l'inclusione finanziaria, la trasparenza delle catene logistiche, la tokenizzazione di beni reali e molto altro ancora.

Durante l'Algorand Impact Summit di Nuova Delhi, Robert Pasicko, esperto dell'UNDP per la finanza alternativa e lo sviluppo a basse emissioni di carbonio, ha dichiarato che la partnership consentirà all'organizzazione di "aggiornare, potenziare e ispirare gli operatori delle Nazioni Unite in tutto il mondo".

Il programma di studi comprenderà lezioni, workshop e compiti pratici. Secondo Pasicko, sarà "fondamentale per dotare il nostro team degli strumenti necessari per affrontare le complesse sfide globali utilizzando la tecnologia blockchain."

