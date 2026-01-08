Nonostante la volatilità storica di Bitcoin durante le tensioni geopolitiche, secondo un analista crypto è improbabile che il suo prezzo scenda nei prossimi giorni a seguito dell'attacco statunitense al Venezuela.

“Non credo che assisteremo a una correzione diffusa di Bitcoin a causa dell'attacco al Venezuela”, ha dichiarato sabato Michael van de Poppe, fondatore di MN Trading Capital, in un post su X.

Gli attacchi statunitensi al Venezuela sono avvenuti intorno alle 6:00 UTC di sabato e, secondo quanto riferito, sono duraticirca 30 minuti. Van de Poppe prevede che l'evento non influenzerà direttamente il prezzo di Bitcoin (BTC) poiché si è trattato di un “attacco pianificato e coordinato” che “è già stato superato”.

Secondo lui, la probabilità che l'evento causi “ulteriori ripercussioni negative sui mercati” è “relativamente bassa”.

Bitcoin tende a soffrire a causa dell'incertezza geopolitica

Secondo CoinMarketCap, il prezzo di Bitcoin è rimasto relativamente stabile, con un aumento dell'1,66% che ha riportato il valore a 90.000$.

Nel corso degli ultimi sette giorni, il prezzo di Bitcoin è aumentato del 4,19%. Fonte: CoinMarketCap

Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate posizioni con leva finanziaria in Bitcoin per un valore di 60,04 milioni di dollari, di cui 55,01 milioni di dollari in posizioni short, secondo i dati mostrati da CoinGlass.

Negli ultimi tempi si sono verificati diversi casi in cui il prezzo di Bitcoin ha subito un improvviso calo a seguito dell'escalation delle tensioni geopolitiche, tra cui quelle che coinvolgono l'Iran e Israele, nonché la Russia e l'Ucraina.

Bitcoin dimostra di “poter rimanere stabile” sopra i 90.000$

A giugno 2025, Bitcoin ha registrato un calo del 2,8%, passando da 106.042$ a 103.053$ in soli 90 minuti a seguito delle esplosioni a Teheran, per le quali Israele ha successivamente rivendicato la responsabilità.

Facendo eco a un sentiment simile a quello di van de Poppe, l'analista crypto Tyler Hill ha affermato: “In genere il mercato crolla quando ci aspettiamo che le cose peggiorino in seguito, ma non sembra essere questo il caso”.

Tuttavia, Hill ha aggiunto: “Potrebbe effettivamente portare un po' di verde sul mercato, poiché le persone lo considerano un sintomo di forza”

Al contempo, secondo l'analista crypto Shagun Makin Bitcoin ha dimostrato di poter “rimanere stabile” nonostante il contesto geopolitico difficile, rafforzando la fiducia nel fatto che possa rimanere sopra i 90.000 $.