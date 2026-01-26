L’American Bankers Association (ABA) ha indicato il contrasto ai rendimenti delle stablecoin come una priorità assoluta per il 2026, nel contesto del dibattito in corso con i legislatori statunitensi, che secondo l’associazione rischia di danneggiare la competitività del settore bancario.

L’ABA ha affermato che una delle sue priorità per quest’anno è “impedire che le stablecoin di pagamento diventino sostituti dei depositi, riducendo drasticamente l’attività di prestito delle banche comunitarie, attraverso il divieto di interessi, rendimenti o ricompense, indipendentemente dalla piattaforma”.

La vigilanza sulle stablecoin è in cima a un elenco di cinque priorità, che include anche la lotta alle frodi finanziarie, l’opposizione a tetti arbitrari ai tassi di interesse e l’attenzione alle banche indicizzate e orientate alla missione. Il CEO e presidente dell’ABA, Rob Nichols, ha dichiarato che tali priorità sono guidate dai contributi di banche e imprese di diverse dimensioni e modelli operativi.

Dirigente bancario afferma che 6.000 miliardi di dollari potrebbero uscire dalle banche

La disputa tra l’associazione e il settore crypto riguarda il rischio che le stablecoin con rendimento sottraggano depositi alle banche tradizionali, un’eventualità che, secondo la lobby bancaria, indebolirebbe l’attività di credito e ridurrebbe il ruolo delle banche nel sistema finanziario.

All’inizio di questo mese, il CEO di Bank of America Brian Moynihan ha sostenuto che fino a 6.000 miliardi di dollari potrebbero spostarsi dalle banche verso stablecoin che offrono interessi.

Sebbene il GENIUS Act, approvato lo scorso anno, vieti agli emittenti di stablecoin di riconoscere interessi o rendimenti ai detentori, il Community Bankers Council dell’ABA ha affermato in una lettera inviata ai legislatori all’inizio di gennaio che una presunta “scappatoia” normativa potrebbe consentire alle stablecoin con rendimento di fare concorrenza alle banche tradizionali.

Il CEO di Circle afferma che tali preoccupazioni sono "del tutto assurde"

Il Community Bankers Council ha comunicato al Senato che è necessario inserire nella legislazione sulla struttura del mercato alcune disposizioni volte a inasprire le norme relative alle stablecoin, al fine di impedire agli emittenti di offrire rendimenti tramite terzi.

Tuttavia, i dirigenti del settore cripto sono convinti che consentire i rendimenti delle stablecoin porterà più vantaggi che svantaggi.

Jeremy Allaire, CEO di Circle, ha definito “del tutto assurde” le preoccupazioni secondo cui i rendimenti delle stablecoin potrebbero innescare una corsa agli sportelli bancari. “Contribuiscono alla fedeltà dei clienti e alla loro fidelizzazione”, ha affermato al World Economic Forum di Davos.

Nel frattempo, Anthony Scaramucci, fondatore della società di asset management SkyBridge Capital, ha affermato che il divieto di emettere stablecoin con rendimento pone il dollaro statunitense in una posizione di svantaggio competitivo rispetto allo yuan digitale cinese, una central bank digital currency con rendimento.